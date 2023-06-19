Кейт Міддлтон скопіювала стиль принцеси Діани, одягнувши сукню в горошок та екстравагантний капелюшок

Члени королівської родини зібралися на службу у каплиці Святого Георгія на честь дня Ордену Підв'язки.

Кейт Міддлтон явно скопіювала стиль своєї покійної свекрухи, принцеси Діани, з'явившись на церковній службі, присвяченій дню Ордену Підв'язки. Принцеса Уельська обрала для ефектної появи білу сукню в горошок та капелюшок із квітами. Про це пише Daily Mail.

Сьогодні у Віндзорському замку, у каплиці Святого Георгія відбулася служба, присвячена дню Ордену Підв'язки. На неї прибули король Чарльз III та королева Камілла. А також була Кейт Міддлтон, герцог і герцогиня Единбурзькі, принц Вільям і принцеса Анна.

Принцеса Уельська явно надихалася модним чином своєї покійної свекрухи, принцеси Діани, 1988 року. У подібній сукні в горошок від Victor Edelstien Діана відвідувала перегони в Аскоті.

Принцеса Діана в Аскоті 1988 року

Для появи Кейт вибрала біле плаття в горошок від Alessandra Rich і доповнила образ сережками Діани Collingwood, які вона вже одягала раніше. І, зокрема, на похорон королеви Єлизавети.

Також, для своєї ефектної появи Кейт Міддлтон обрала двоколірні туфлі на шпильці від дизайнерки Дженніфер Чаманді та екстравагантний капелюшок з пір'ям від відомого капелюшника Філіпа Трейсі. А також перлинний браслет та невеликий клатч кремового кольору.

Фото: Getty Images

Алессандра Річ, дизайнерка італійського походження, яка проживає в Лондоні, останніми роками стала улюбленицею Кейт: принцеса Уельська раніше носила її моделі на поминальній службі принца Філіпа і під час королівського туру Багамами.

Річ раніше говорила, що її надихають "ввічливі бунтарі" історії, такі як принцеса Діана.

"Мене приваблюють ввічливі бунтарі з історії, такі як принцеса Діана, і я хочу втілити цей дух у жінці Алессандрі Річ", — сказала вона одного разу, відзначаючи внесок принцеси Діани в моду.

Кейт Міддлтон та Софі, герцогиня Единбурзька Фото: Getty Images

Нагадаємо, Орден Підв'язки, який є найстарішим британським лицарським орденом і найстарішим чинним національним лицарським орденом, він обмежений 24 лицарями або дамами-компаньйонами на додаток до короля та принца Уельського.

До нього також входять "позаштатні члени", зокрема іноземні монархи та інші члени королівської сім'ї.

Орден Підв'язки має 700-річну історію. Він був заснований Едуардом III в 1348 році, коли він надихався легендами про короля Артура і лицарів Круглого столу. Їм нагороджували за внесок видатних громадських діячів. Як правило, лордів і леді Великобританії.

Іноземні члени королівської сім'ї набувають статусу Чужого Лицаря з 1813 року, коли російський імператор Олександр I був наділений орденом.

Іншими іноземцями, які отримали Орден Підв'язки, є королева Данії Маргрете, король Швеції Карл Густав, колишній король Іспанії Хуан Карлос, принцеса Нідерландів Беатрікс, король Норвегії Харальд та колишній імператор Японії Акіхіто.

Під час Першої світової війни всі монархи або князі ворожих націй, включаючи кайзера Вільгельма II, імператора Німеччини, та Франца Йосифа, імператора Австрії, були виключені зі списку Ордену.

Імператора Японії Хірохіто також було виключено з Ордену під час Другої світової війни у 1941 році, але відновлено після того, як він здійснив державний візит до Великобританії у 1971 році, через 26 років після того, як країна зазнала поразки від союзників.

Духовним осередком Ордену є каплиця Святого Георгія у Віндзорі. Як суверен і спадкоємець, король Чарльз і принц Вільям автоматично набувають членства в Ордені та вважаються "лицарями за посадою". Принц Уельський відомий як Королівський лицар-компаньйон Підв'язки.

Суверен, відомий як Король Підв'язки, єдиний, хто має право приймати нових членів.

Святкування дня Ордену Підв'язки

Щорічна культова хода на честь Дня підв'язки, на якій монарх і лицарі одягаються в пишні оксамитові мантії, блискучі відзнаки та капелюхи з пір'ям, є однією з традиційних церемоній у королівському календарі.

Нагадаємо, минулого року орден Підв'язки отримала і Камілла, яка тоді ще носила титул герцогині.