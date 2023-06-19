Ґаль Ґадот у розкішній сукні з'явилася на прем'єрі фільму

Ґаль Ґадот вразила публіку своєю ефектною чорною сукнею на червоній доріжці.

38-річна ізраїльська акторка Ґаль Ґадот продемонструвала ефектний образ, з'явившись на глобальному фан-заході Netflix Tudum у Сан-Паулу, Бразилія. Про це пише Daily Mail.

Зірка "Чудо-жінки" відсвяткувала дебют свого майбутнього шпигунського трилера "Кам'яне серце" під час урочистостей. Ґадот продемонструвала свою приголомшливу фігуру в чорній сукні з круглим вирізом і тонкими бретельками. Матеріал сексуального ансамблю був виготовлений з вінілової тканини, яка сяяла під яскравим світлом.

Вона одягла класичні чорні туфлі на підборах, які відповідали кольоровій гамі ансамблю, та додала масивні чорні браслети на кожне зап'ястя. Зірка екранів завершила ансамбль парою витончених сережок зі стразами.

Ґаль Ґадот Фото: Getty Images

На червоній доріжці до Ґадот приєдналися її колеги з фільму "Кам'яне серце" — Джеймі Дорнан та Алія Бхатт. Майбутній шпигунський трилер планується випустити на Netflix цього літа. У ньому також знімаються Софі Оконедо, Матіас Швайгхефер та Джон Кортахарена.

Нагадаємо, влада Кувейту заборонила показувати в кінотеатрах країни голлівудський фільм "Смерть на Нілі" через участь у ньому акторки Ґаль Ґадот.

Раніше Фокус писав, що Ґаль Ґадот в образі Total Black відправилася на побачення з чоловіком.