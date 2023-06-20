Брітні Спірс відправилась на відпочинок з чоловіком (фото)

Зіркове подружжя поділилося знімками з літака.

41-річна американська співачка Брітні Спірс відправилася на відпочинок зі своїм чоловіком Семом Асгарі. Знімками зірка сцени ділиться в Instagram.

"Хтось дайте мені маргариту прямо зараз 🍎👠 !!", — підписала карусель кадрів артистка.

На першому з двох фото 29-річний Асгарі притягує Спірс до себе, коли вони посміхаються перед камерою, судячи з усього, в літаку. На другому знімку актор і фітнес-тренер демонструє свіжу модну стрижку, коли робить селфі з дружиною.

Подорож пари відбулася через кілька тижнів після того, як вони відзначили свою першу річницю весілля. Щоб відзначити цю подію, Асгарі поділився в Instagram відеозаписом закулісних моментів їхнього важливого дня.

"Щасливий 1 рік у мене та моєї кращої половини", — написав він у своїх Instagram Stories, опублікувавши фотографію зі Спірс.

"Один рік у шлюбі з жінкою моєї мрії", — написав він у своєму наступному дописі, поділившись відео моментів їхнього великого дня під пісню "Can’t Help Falling in Love".

"З ювілеєм, моя любове", — додав він.

Брітні Спірс та Сем Асгарі

Зазначимо, що коментарі до публікації співачка закрила.

Брітні Спірс та Сем Асгарі Фото: Britney Spears/Instagram

Нагадаємо, рідні Брітні Спірс вважають, що вона вживає важкі наркотики.

Також Фокус писав про примирення Брітні Спірс з її мамою.