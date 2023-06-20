Літнє сонцестояння 2023 року: значення та традиції найдовшого дня в році

Вже завтра, 21 червня, настане День літнього сонцестояння — найдовший день і найкоротша ніч року.

Коли настане літнє сонцестояння?

Цього року літнє сонцестояння відбудеться 21 червня о 17:57 за київським часом. У цей момент центр Сонця проходитиме через північну точку екліптики. Цього дня висота підйому Сонця на небосхилі вважається найвищою.

На північній півкулі це означає настання літа, а на південній – зими.

В Україні 21 червня 2023 року сонце зійде о 03:46 та зайде о 20:13 — світловий день триватиме 16 годин 27 хвилин.

Традиції у день літнього сонцестояння

Ще з язичницьких часів цей день мав містичний характер і відзначався сильною енергетикою. Вважається, що 21 червня потрібно прокидатися на світанку, загадувати бажання та починати втілювати у життя усі плани.

Езотерики вважають, що в цей день варто вибрати яскраві теплі кольори та відтінки для образу – жовтий, червоний, помаранчевий, золотистий. Так можна залучити енергію Сонця.

Серед заборон у день літнього сонцестояння — лаятися, кричати та підвищувати голос. Також існує заборона на проведення будь-яких пічних робіт або використання вогню в домашніх умовах протягом дня.

Джерело: https://www.youtube.com/@AngelaPearl

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