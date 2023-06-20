Доньку Мадонни помітили на прогулянці з батьком (фото)

Лурдес Леон рідко зустрічається із рідним батьком.

26-річна дочка поп-ікони Мадонни Лурдес Леон була помічена рідкісною прогулянкою зі своїм батьком Карлосом Леоном. Дует зустрівся, щоб відсвяткувати День батька у Нью-Йорку. Про це пише PageSix.

Лурдес Леон, яка також відома під псевдонімом Лолахол, та її 56-річного батька було сфотографовано під час шопінгу. Дівчина була одягнена в облягаючу білу майку, що оголювала її живіт, червоні баскетбольні шорти та гольфи до колін. Вона доповнила образ синьо-білою плетеною сумкою через плече та баскетбольними кросівками у чорно-білу смужку з червоними шнурками, які гармоніювали з іншими елементами її ансамблю.

Тим часом, Карлос був у обтягуючій темно-сірій футболці, яка демонструвала його накачані м'язи. Він також носив білі штани та кросівки New Balance, товстий золотий ланцюжок на шиї, чорну сумку через плече та сонцезахисні окуляри в тон.

Обидва були помічені з кількома пакетами із Сохо.

Карлос і Мадонна зустрічалися з 1994 до 1997 року і досі залишаються близькими.

"У мене чудові стосунки з усіма моїми колишніми дівчатами, але особливо з Мадонною, — сказав Карлос у 2008 році. — Дружба була і залишається дружбою. Якщо їй потрібно поговорити зі мною, я поряд, а якщо мені потрібно поговорити з нею, вона поряд. Так воно і є".

Після розлучення Карлоса з поп-дівою він зійшовся з моделлю Бетіне Голте, з якою одружився в 2013 році.

Також Фокус писав, що дочка Мадонни з'явилася на публіці в ультракороткій спідниці.