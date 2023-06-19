Донька Мадонни з'явилася на публіці в ультракороткій спідниці (фото)

Лурдес Леон у зухвалому образі допомогла приятелям на гаражному розпродажі.

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26-річна дочка поп-ікони Мадонни Лурдес Леон була помічена у дуже сміливому образі. Дівчина допомагала друзям на гаражному розпродажі у Нью-Йорку. Про це пише Daily Mail.

Для виходу на публіку Лурдес Леон, яка також відома під псевдонімом Лолахол, надягла ультракоротку спідницю з біло-блакитним принтом та відповідні труси. Вона поєднала відверту спідницю з білою майкою, білими шкарпетками до стегна з синіми та червоними смужками зверху та незвичайними спортивними кросівками.

Обличчя дівчини прикрашали чорні сонцезахисні окуляри, а на шиї у неї був пов'язаний чорний шарф. У Лурдес також була сумочка, перекинута через одне плече.

Нагадаємо, нещодавно Лурдес Леон стала героїнею нового номера журналу The Face, для обкладинки якого знялася в чорних стрінгах, ботфортах та шкіряній куртці верхи на байку. В інтерв'ю журналу вона зізналася, що "сильно покладається на своє тіло як на засіб самовираження", а також розповіла про власну сексуальність і стосунки зі своєю зірковою мамою.

Раніше Фокус писав, що Лурдес Леон зізналася, що вона "ніщо без своєї сім'ї".