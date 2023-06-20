Занадто яскраво і надзвичайно алегорично. Чи варто дивитися "Астероїд-Сіті" Веса Андерсона

На екрани українських кінотеатрів виходить нова стрічка режисера фільму "Готель "Гранд Будапешт"".

Цього тижня в український прокат виходить нова стрічка майстра з перевагою картинки над змістом — Веса Андерсона. Чи варто дивитися черговий фільм режисера, схильного до ефектного самоцитування, — розповідає Фокус.

Отже, в "Астероїд-Сіті" шанувальники автора фільмів "Готель "Гранд Будапешт"" та "Французький вісник" виявлять буквально все, за що вони люблять Веса Андерсона: тут вам і лялькові декорації, покликані покреслити несправжність того, що відбувається, і костюми епохи, б створені феями-майстринями на службі у Пітера Пена, і калейдоскоп хитромудрих алегорій, іноді зрозумілих лише самому авторові смислів. Словом, в "Астероїд-Сіті", просто під знаком-вказівником з назвою містечка, ви відразу ж побачите самого Веса Андерсона, адже тільки він з перших епізодів вміє створювати таку нахабно-утрировано-барвисту версію посилань до творчості Кубрика та Вільнева.

При цьому акторський каст "Астероїд-Сіті" більше нагадує список гостей балу AMfar у Монако, ніж склад кінострічки, хай і зіркової.

Про що фільм "Астероїд-Сіті"

Фільм розповідає про зліт юних вундеркіндів-астрономів у далекому 1955 році в містечку в пустелі "Астероїд-Сіті" (відсилання до "Зони-51" у Неваді), чиє мирне змагання за чек у 5000 доларів перерване раптовим візитом і раптовим візитом. містечку астероїд на очах у здивованої публіки, в рядах якої зірка Голлівуду Мідж Кемпбелл (Скарлетт Йоханссон), військовий фотограф Оггі Стейнбек (Джейсон Шварцман) з трьома доньками і сином вундеркіндом, їх дідусь (Том Хенкс), про Тільда Суінтон) та інші герої, що не завжди мають суттєвий вплив на розвиток сюжету. На тлі зльоту підлітків з батьками, військові раз у раз, проводять випробування ядерної бомби, і в кількох епізодах фільму в кадрі мелькає ядерний гриб.

Після того, як герої розповіді стають свідками візиту інопланетян на Землю, їх закривають на карантин до розпорядження уряду, а глядачі картини стають спостерігачами за світом людей у мініатюрі. Тут багато смутку, зім'ятих і незграбних діалогів, страхів та почуття недоречності. Іноді починає здаватися, що час припинив свій хід у цій пустелі одягнених одиноких людей, які не відкидають тіней, адже на екрані завжди опівдні. Глядачі начебто провалюються в якесь "ніде" і падають "унікуди", з яких можна вибратися тільки коли дозволять військові з барвистої напівтеатральної постановки.

Можна сказати, що "Астероїд-Сіті" — якась квінтесенція соціальних мейнстримів останніх чотирьох років: карантини, теорії змов, прибульці, інші цивілізації, урядові експерименти. "Не можна прокинутися, якщо ти не спиш", — багато разів повторюють герої фільму в останньому епізоді, після якого йдуть титри. І справді, є відчуття, що глядача занурили в якийсь дивний сон наяву, від якого залишається "задушливий" смак.

Так, чи варто дивитися фільм Уеса Андерсона "Астероїд-Сіті"?

Так, якщо:

Вам подобається режисер нішевого жанру і вам імпонує перевага форми над змістом

Ні, якщо:

Ви не готові до творчості Веса Андерсона та незнайомі з його ляльково-театральними всесвітами, повними неочевидної драми та алегоричних конструкцій.

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