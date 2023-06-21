Мають бути в кожному домі. 10 найкорисніших спецій для здоров'я

Спеції та трави використовуються людьми у всьому світі з давніх часів, причому не тільки в кулінарії, а й у лікувальних цілях.

Крім оригінального смаку та поживних речовин, трави та спеції містять різні сполуки, які допомагають зменшити запалення, полегшити симптоми деяких захворювань та захистити від розвитку хронічних хвороб. Які спеції краще використати, щоб покращити своє здоров'я, пише Health.

Імбир

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Імбир має теплий і пряний смак, тому найчастіше його додають у супи, випічку та карі. Він має терапевтичні властивості й використовувався в аюрведі та традиційній китайській медицині протягом тисячоліть.

Імбир містить кілька біологічно активних сполук, у тому числі гінгероли, шогаоли та парадоли, які мають протизапальну та антиоксидантну дію на організм.

Споживання імбиру значно впливає на нудоту, рівень цукру в крові, остеоартрит, кров'яний тиск, контроль ваги, рівень ліпідів у крові та запальні біомаркери.

Спробуйте додати імбир до свого раціону, натерши корінь у чай або додавши мелений імбир у смузі, страви з локшини, заправки для салатів або вівсянку.

Орегано

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Орегано містить рослинні сполуки, у тому числі терпені тимол і карвакрол, що мають потужні антиоксидантні властивості. Він використовувався в системах традиційної медицини для лікування таких захворювань, як розлад шлунка, кашель, діарея та бронхіт.

Через високий вміст антиоксидантів, додавання орегано може допомогти зменшити маркери окислювального стресу. Окислювальний стрес виникає, коли молекули, які називають активними формами кисню (АФК), пригнічують антиоксидантний захист організму, що призводить до пошкодження клітин.

Дослідження 2023 року показало, що в учасників, які приймали 500 мг порошку орегано відразу після проходження інтенсивного тесту на фізичну підготовку, знижувалися маркери пошкодження м'язів та окислювального стресу в крові, а також підвищувався рівень антиоксидантів порівняно з учасниками, які приймали плацебо.

Додайте свіжий орегано в салати та страви з пасти, а сушений – використовуйте для ароматизації соусів, заправок та смаженої курки.

Шафран

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Шафран — це пряність, яка набуває свого яскравого червонувато-золотистого кольору від сполук каротиноїдів, таких, як кроцин і кроцетин. Шафран має трохи гіркуватий присмак і є важливим інгредієнтом в індійській та середземноморській кухні.

Основними біологічно активними сполуками, що містяться в шафрані, є кроцин і кроцетин, пікрокроцин і терпен сафраналь, який надає шафрану характерного запаху.

Шафран є природним засобом для лікування депресії, тривоги, хвороб серця, хвороби Альцгеймера та діабету 2 типу. Вважається, що шафран підвищує рівень серотоніну в головному мозку, що може позитивно впливати на настрій, тривогу та депресію.

Шафран можна додавати до карі, ризотто та страв з морепродуктів, а також приймати у вигляді добавок.

Кориця

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Кориця — одна з найпопулярніших спецій. Її теплий пряний аромат можна знайти в яблучному сидрі, печиві та гарбузовому пирозі.

Ця спеція містить корисні для здоров'я сполуки, такі як коричний альдегід, кумарин, корична кислота та евгенол, які мають потужні антиоксидантні та протизапальні властивості.

Регулярне вживання кориці може забезпечити значні метаболічні переваги. Дослідження показали, що у людей, які вживали від 1 до 6 г кориці на день протягом 40–90 днів, спостерігалося зниження рівня цукру в крові, ліпідів та артеріального тиску.

Кардамон

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Кардамон є головним інгредієнтом індійської кухні. Кардамон, який часто називають "королем спецій", містить активні інгредієнти, такі як фенольні сполуки та ефірні олії, що мають антиоксидантну, протизапальну, гіпотензивну та протидіабетичну дію.

Результати огляду 2021 року показують, що кардамон позитивно впливає на рівень цукру в крові, маркери запалення та здоров'я печінки. Кардамон добре поєднується з солодкими та з гострими смаками, його можна додавати в карі, випічку та м'ясні страви.

Часник

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Часник містить рослинні сполуки, які допомагають пригнічувати прозапальні білки, пов'язані з хронічним запаленням.

Часник допомагає зберегти здоров'я серця, зменшуючи атеросклероз та накопичення бляшок в артеріях. Дослідження 2021 року, що включало інформацію про 4329 дорослих, показало, що ті, хто вживав сирий часник від одного до трьох разів на тиждень, мали нижчі ранні маркери атеросклерозу.

Ви можете вживати часник, додаючи його в заправки для салатів, сальсу, песто, соуси та маринади.

Розмарин

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Розмарин є головною спецією в багатьох кухнях світу. Розмарин — потужне джерело розмаринової кислоти, типу фенольного з'єднання, що міститься в різних рослинах. Було доведено, що розмаринова кислота та інші сполуки, що містяться в розмарині, мають антиоксидантну, протизапальну, противірусну, антибактеріальну, болезаспокійливу та протиракову дію.

На додаток, деякі дані свідчать про те, що чай з розмарином може принести користь людям, які страждають на тривогу і депресію. Дослідження 2022 року, в якому взяли участь 22 здорові добровольці, показало, що вживання 100 мл розмаринового чаю, приготовленого з 5 г сушеного розмарину, один раз на день протягом десяти днів значно збільшує концентрацію нейротрофічного фактора головного мозку (BDNF). BDNF — це білок, необхідний для роботи мозку, а низький рівень цього білка може підвищити сприйнятливість людини до стресу та депресії.

Ви можете приготувати розслаблюючий чай зі свіжим або сушеним розмарином, лимонним соком та медом.

Куркума

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Куркума — одна з найкраще вивчених спецій. Куркума та її основний активний інгредієнт – куркумін, пов'язані з цілою низкою переваг для здоров'я.

Десятиліття наукових досліджень показують, що куркума має потужні протизапальні, антиоксидантні та протиракові властивості.

Куркума може бути ефективна при лікуванні таких захворювань, як остеоартрит, виразковий коліт та діабет 2 типу. Також було доведено, що вживання більшої кількості страв, багатих на куркуму, допомагає поліпшити когнітивні функції та захистити від зниження когнітивних функцій у людей похилого віку.

Спробуйте додавати куркуму в такі страви, як карі та супи. Додавання чорного перцю в рецепти з куркумою може значно збільшити біодоступність куркуміну.

Мускатний горіх

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Мускатний горіх з його теплим, трохи горіховим смаком є популярним доповненням до солодких напоїв та десертів. Мускатний горіх багатий на антиоксиданти, такі як терпени і фенольні сполуки. А також містить міристицин, речовину, яка була вивчена на предмет її протизапальних, антиоксидантних, протиракових та протимікробних властивостей.

У давнину мускатний горіх використовувався як природний засіб від занепокоєння, шлункових спазмів, діареї та нудоти по всій Індії.

Спробуйте додавати мелений мускатний горіх у каву та смузі, а також у пікантні страви, такі як карі та страви з птиці.

Шавлія

Шавлія має безліч застосувань, як у кулінарії, так і в традиційній медицині. У шавлії землистий смак із нотками м'яти та сосни.

Активні сполуки, такі як розмаринова кислота, камфора, лютеолін, апігенін та кварцетин, наділяють шавлію потужними терапевтичними властивостями.

Дослідження показують, що додавання спецій шавлії можуть покращувати когнітивні функції та настрій, пильність, увагу та пам'ять у здорових дорослих та літніх людей із хворобою Альцгеймера.

Ви можете додавати шавлію в супи, страви з круп та смажені овочі.

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