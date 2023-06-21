Джеймс Кемерон попереджав про небезпеку занурень до "Титаніка"

Зірковий режисер, який зняв фільм про аварію лайнера, 33 рази занурювався на місце, де затонув найвідоміший корабель у світі.

Режисер "Титаніка" Джеймс Кемерон ще у 2012 році попереджав про те, наскільки небезпечно занурюватися на місце аварії лайнера. Тоді він казав, що вирушити в "одне з невблаганних місць на Землі". Про це пише Daily Mail.

Коментарі Кемерона знову спливли на поверхню, оскільки зараз безліч людей намагаються врятувати групу з п'яти дослідників і туристів, які зникли безвісти, і занурилися на субмарині до місця аварії "Титаніка".

"Я не можу придумати більшої фантазії, ніж бути дослідником і побачити те, чого раніше не бачило жодне людське око", — говорив режисер.

Сам він поринав 33 рази, перш ніж зняти свій хітовий фільм.

"Ви вирушаєте до одного з найневблаганніших місць на землі. Ви не можете зателефонувати рятувальникам, щоб вас забрали", — попереджав він в інтерв'ю 2012 року.

Зниклий підводний апарат компанії OceanGate, "Титан", втратив зв'язок з кораблем-базою під час спуску до місця аварії корабля в неділю вранці. На борту опинилися мільярдери та дослідники. А повітря на борту вистачить лише до ранку у четвер. Тож було організовано масштабну рятувальну місію. Проблема полягає в тому, що субмарини ВМС США не можуть опускатися на таку глибину.

Мільярдер Геміш Гардінг зробив фото перед зануренням Фото: Instagram actionaviationchairman

Режисер Джеймс Кемерон, володар премії "Оскар", вирушив на місце аварії корабля 1912 року під час роботи над фільмом "Титанік".

Кемерон, який написав книгу про дослідження "Титаніка", неодноразово відвідував місце аварії лайнера. І вперше зробив це 1995 року на борту російського підводного апарату.

Документальний фільм Кемерона про "Титаніку"

"Я володів власними підводними човнами і керував ними та знаю практично всіх у світі дайвінгу", — сказав він у 2010 році.

Режисер ще не прокоментував аварію із "Титаном".

Паркс Стефенсон, технічний директор епічного фільму Кемерона 1997 року, заявив у понеділок, що він побоюється, що зникнення підводного човна може стати "великою трагедією".

"Незалежно від того, що ви можете прочитати найближчим часом, все, що дійсно відомо тепер, це те, що зв'язок з підводним апаратом був втрачений, і це досить незвичайно, щоб вимагати найсерйознішого розгляду", — написав він у Facebook .

Минулої ночі рятувальники повідомили, що чули стукіт із 30-хвилинним інтервалом на місці зникнення "Титану".

На борту "Титану", як відомо, опинилися британський мільярдер Геміш Гардінг, французький дослідник Поль-Анрі Наржеоле, генеральний директор OceanGate Стоктон Раш та 48-річний пакистанський мільярдер Шахзада Давуд зі своїм 19-річним сином. За квитки вони заплатили 250 тисяч доларів.