Принц Вільям та Кейт Міддлтон не хочуть переїжджати в маєток принца Ендрю
Королівське подружжя дбає про безпеку своїх дітей.
Принц Вільям і Кейт Міддлтон не хочуть переїжджати в маєток принца Ендрю. Про це пише Page Six.
Інсайдери розвіяли чутки про те, що король Чарльз ІІІ виганяє свого скандального брата з його давнього будинку, Королівської ложі, щоб звільнити місце для принца та принцеси Уельських.
Джерело, близьке до Вільяма та Кейт, повідомило виданню, що пара "надзвичайно щаслива" в котеджі Аделаїда зі своїми трьома дітьми, 9-річним принцом Джорджем, 8-річною принцесою Шарлоттою та 5-річним принцом Луї.
І такий крок може виявитися небезпечним для короля, вважають інсайдери.
Уельси переїхали з Кенсінгтонського палацу в Лондоні в котедж Аделаїда у Віндзорі лише у вересні 2022 року.
Проте було відомо, що Чарльз ІІІ хотів переселити сім’ю в Королівський будинок принца Ендрю за 38 мільйонів доларів у Віндзорі, у якому є 30 кімнат.
Окрім того, що 40-річний Вільям і 41-річна Кейт хочуть залишатися на місці, Royal Lodge розташована поза периметром безпеки Віндзорського замку.
Нагадаємо, за даними інших інсайдерів, принцу Вільяму та Кейт Міддлтон уже тісно в будинку, де вони живуть з трьома дітьми.
Також Фокус писав про хитрість принца Ендрю, яка допоможе йому залишитися в Королівській ложі до осені 2023.