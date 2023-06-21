Королівський гардероб: чому Кейт Міддлтон часто носила синій, а Меган Маркл — зелений

Герцоги Сассекські та на той момент герцоги Кембриджські зробили свій колірний вибір у гардеробах.

Стало відомо, чому Кейт Міддлтон та принц Вільям часто зʼявляються в синіх образах, а Меган Маркл з принцом Гаррі — у зелених. Про це пише Daily Mail.

Принц Вільям і його діти нещодавно позували для фотографії до Дня батька 2023, координувавши свої образи у відтінках синього.

Цей відтінок є давно улюбленим для сім’ї — і, як пише Розі Гарт у своїй новій книзі "Королівський гардероб", яка вийде 19 вересня 2023, це задум.

Принц Вільям з дітьми Фото: Getty Images

"Синій є більш приємною альтернативою кольорам, які традиційно асоціюються з королівськими особами, він набагато менш агресивний, ніж червоний, і значно консервативніший, ніж фіолетовий", — пише експерт.

"Це асоціюється з миром, а також із сучасністю, що робить його ідеальним відображенням прагнення Уельських звернутись до традиційних і прогресивних цінностей у суспільстві".

Обручка Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Зокрема обручка Кейт Міддлтон, яка колись належала принцесі Діані, містить 12-каратний синій сапфір. А сама принцеса Уельська неодноразово виходила на публіку в синіх образах.

Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Меган Маркл і принц Гаррі, тим часом, "здається, також вибрали колір, який вони назвали власним", пише Гарт.

"Схоже, зелений колір є загальною темою в їхніх гардеробах і з’являється в багатьох ключових моментах їхнього шлюбу".

Герцогиня Сассекська, наприклад, вибрала сукню-футляр смарагдового відтінку для її фотосесії на заручинах у 2017 році, а пізніше тяжіла до зеленого кольору для виступів, матчів у поло та прогулянок до палацу.

Меган Маркл обрала зелений образ Фото: Getty Images

А у 2021 році вони з принцом Гаррі позували для журналу Time у поєднанні зелених костюмів.

"Герцог і герцогиня люблять позувати для офіційних портретів надворі: це набагато менше відчуження, ніж інтер’єр великого палацу, і акуратно доповнює їхні особисті інтереси щодо екологічних проблем".

Меган Маркл Фото: Getty Images

Нагадаємо, Кейт Міддлтон останнім часом також часто зʼявляється на публіці в зелених образах.

Раніше Фокус писав про чергову брехню Меган Маркл.