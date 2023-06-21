Кім Кардаш'ян потрапила на обкладинку журналу Time за успіх свого бренду

Кім Кардаш'ян на обкладинці ще одного журналу, але тепер за успіх бренду SKIMS.

42-річна американська телевізійна зірка Кім Кардаш'ян прикрасила обкладинку журналу Time "100 найвпливовіших компаній". Її компанія SKIMS включена до довгого списку, до якого також входять Taco Bell, Disney та TikTok.

Журнал скористався розкішною фігурою Кім, щоб привернути увагу до теми, одягнувши її в чорний боді, що облягає, і шкіряну максі-спідницю з вирізами і пряжками на правій нозі. Її волосся було випрямлене і вона зробила легкий макіяж з нюдовою помадою.

Колишня дружина Каньє Веста скромна, коли говорить про успіх своєї компанії з виробництва коригувальної білизни, яка була запущена у 2019 році та оцінювалася у 3,2 мільярда доларів у 2022 році.

"Я відчуваю, що зробила це добре", — сказала вона.

Зірка "Кардаш'ян", яка в минулому підписала кілька прибуткових угод з брендингу, пояснила, що ідея створити компанію коригувальної білизни виходила з її власних потреб.

"Все почалося з того, що я просто знайшла коригуючу білизну, колір якої підходив би моєму кольору шкіри, — пояснила вона. — Раніше я брала свою коригуючу білизну і фарбувала її чайними пакетиками та кавою у ванні".

Компанія, в якій Кім є найбільшим акціонером, з того часу розширилася, включивши до неї одяг для дому, трусики та бюстгальтери, а в четвер запустить свою останню лінію спортивного одягу. Вона також повідомила, що восени Skims випустить лінію чоловічого домашнього одягу, а в майбутньому створить одяг, що коректує, для чоловіків.

Також зірка зізналася, що вона є взірцем форми для Skims і зазвичай витрачає кілька годин щотижня, приміряючи продукт. За оцінками дизайнера, з моменту заснування підприємства, вона приміряла близько 7000 предметів одягу.

Що може здивувати її шанувальників та критиків, так це те, що жінка з міжнародним визнанням відзначила: "У мене все ще є синдром самозванця або щось таке, але я думаю, що це частина того, що тримає мене на плаву" .

Раніше Фокус писав, що Кім Кардаш'ян готова припинити зніматися у реаліті-шоу заради роботи юристом.