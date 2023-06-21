Емма Вотсон приміряла сукню, непідвладну законам гравітації (фото)

Шанувальники зірки дивуються, як сукня тримається на актрисі.

33-річна британська актриса і модель Емма Вотсон приміряла сукню з весняно-літньої колекції Loewe 2023 року, яку вже порівняли з перевернутою парасолькою і назвали її "такою, що суперечить гравітації". Фото вбрання вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На знімку актриса позує зі своїм братом Алексом для його нового бренду джину Renais. На ній – приголомшлива ніжно-блакитна міні-сукня без бретельок з драпіруванням та асиметричною тасьмою. Цікавою деталлю цього вбрання є шнурівка вздовж погруддя, яка створює ілюзію того, що сукня літає. Це сучасний дизайн, який справді підняв м'який вигляд блідо-блакитного драпірування.

Шанувальники зірки були спантеличені структурою одягу, дивуючись, як сукня на ній тримається, і запитують, чи немає в цьому магії з "Гаррі Поттера".

"Що це за сукня, чорт забирай, wingardium leviosa?", "Плаття виглядає так, ніби воно ширяє в повітрі. Я намагаюся зрозуміти", "Я думала, що ця сукня висить на її сережках!", "Яке чаклунство було накладено на цю сукню?", "Плаття виглядає так, ніби кісточки в моєму ліфчику рвуться", — пишуть у коментарях користувачі.

Сукня loewe з колекції весна-літо 2023 Фото: Loewe

Раніше Фокус писав, що Емма Вотсон знову почала ходити на побачення. І протягом останніх кількох тижнів її сфотографували вже з другим претендентом на роль бойфренда. У Венеції її бачили із засновником бренду закусок PROPER Райаном Коном.