Від однієї королеви до іншої: Камілла вийшла на публіку в особливій прикрасі Єлизавети II

Королева Камілла одягла на скачки брошку, якій понад сто років.

75-річна королева Камілла вдягла особливу брошку для появи з королем Чарльзом на Royal Ascot. Про це пише Daily Mail.

Для щорічного спортивного заходу в Беркширі Камілла одягла кремову сукню-пальто, капелюх і рукавички в тон, доповнивши своє елегантне вбрання сліпучим аксесуаром, який також був фаворитом королеви Єлизавети II.

Як випливає з назви, брошка має форму раковини, що складається з рядів діамантів та однієї перлини, а під нею звисають кілька ниток діамантів різної довжини. Брошка була розроблена лордом Курто-Томсоном, сином відомого шотландського винахідника, та виготовлена у 1919 році в Лондоні компанією The Goldsmiths and Silversmiths Co., Ltd.

Королева Камілла Фото: Getty Images

Цінне надбання було залишено королеві Єлизаветі II після смерті її матері в 2002 році. Вона носила цю брошку на кількох особливих заходах, у тому числі на відкритті статуї королеви-матері та на весіллі її онуки Зари з Майком Тіндаллом.

Королева Єлизавета || на весіллі внучки Фото: Getty Images

Король Чарльз і королева Камілла прийшли в піднесеному настрої, з любов'ю вітаючи членів своєї сім'ї на їхньому першому Королівському Аскоті після коронації. Пара прибула на захід у кареті, запряженій кіньми, разом із герцогом та герцогинею Веллінгтон.

До пари приєдналися інші члени королівської родини, у тому числі принцеса Анна, Зара і Майк Тіндалл, принцеса Беатріс та її чоловік Едоардо Мапеллі Моцці, а також сестра Камілли Аннабель Елліот, яка нещодавно вдовіла.

