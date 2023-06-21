Леонардо Ді Капріо відпочиває на яхті за 5,5 мільярдів гривень (фото)

Оскароносний актор проводить час з 28-річною моделлю.

48-річний американський актор Леонардо Ді Капріо відпочиває на суперʼяхті за 150 млн доларів. Про це пише Daily Mail.

Оскароносний актор запросив модель Нілам Гілл та її друзів на свою яхту вартістю 150 мільйонів доларів (близько 5,5 млрд грн) в Італії.

Ді Капріо запросила 28-річну британську зірку подіумів приєднатися до нього та багатьох гостей на борту розкішного судна під назвою Luc Leman, яке стоїть на якорі біля берегів Італії.

Леонардо відпочивав на узбережжі Амальфі зі своїм батьком і мачухою, які також були на борту в той час.

Леонардо Ді Капріо

Актор був у простій білій футболці та бежевих шортах карго, а також одягнув бейсболку, сонцезахисні окуляри та підвіски.

Нілам була в шовковистій сукні середньої довжини з цікавим принтом, яку вона поєднувала із зеленою сумочкою та білими капцями.

Леонардо Ді Капріо

Ді Капріо часто проводить час на розкішних суднах. Зокрема з батьком та мачухою, яких він знайомить зі своїми друзями-моделями.

Нагадаємо, що насправді відбувається між 48-річним Леонардо Ді Капріо та 27-річною моделлю Джіджі Хадід.

Також Фокус писав про те, як виглядає 79-річний батько Леонардо Ді Капріо.