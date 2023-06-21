Шарлін відвідала прийом у Монако в оригінальній вечірній сукні й діамантах

Княгиня Шарлін без чоловіка й дітей відвідала церемонію вручення премій у Монте-Карло.

Уперше за довгий час княгиня Монако Шарлін вийшла у світ сама, а не в супроводі чоловіка. Вона відвідала церемонію вручення премії "Золоті німфи" під час 62-го телефестивалю в Монте-Карло у вівторок і обрала для своєї ефектної появи дуже оригінальне вбрання. Про це пише Town and Country.

Шарлін вийшла на червону доріжку в лаконічній темно-синій вечірній сукні, яка не приховувала її атлетичну фігуру.

Княгиня Шарлін на червоній доріжці церемонії "Золоті німфи" Фото: Getty Images

Вона доповнила образ діамантовими прикрасами: сережки, браслет і кольє.

45-річна Шарлін випромінювала впевненість і справила справжній фурор на червоній доріжці. Після цього вона позувала з гостями церемонії: акторами телесеріалу Buddy Games, американським актором Джошем Дюамелем, Майклом Луїзі й Деном Баккедалем.

Останнім часом вона нечасто відвідує світські події, а якщо й відвідує, то в компанії свого чоловіка.

Шарлін із гостями церемонії. акторами телесеріалу Buddy Games Фото: Getty Images

Таблоїди стверджують, що вона це робить заради того, щоб підтримати імідж княжого дому та створити враження, що в неї з чоловіком усе гаразд. Адже раніше ходили чутки, що вони з Альбером на межі розлучення. У палаці все заперечують.

Раніше вона приєдналася до свого чоловіка, щоби привітати баскетболістів у палаці Монако минулого тижня.

Члени королівської родини разом зі своїм сином, маленьким принцом Жаком, привітали гравців AS Monaco Basket (ASM) і керівний персонал після того, як вони виграли елітний чемпіонат Франції з баскетболу.

А водночас члени княжої родини збираються розповісти історію роду Грімальді всьому світу.

Племінники князя Альбера II Андреа та П'єр Казірагі збираються зняти серію історичних драматичних фільмів у співпраці з Netflix. Дружина П'єра та чоловік племінниці Альберта Шарлотта Казірагі також співпрацюватимуть.

Історія князів Монако виявилася не менш цікавою та скандальною, ніж історія королівської родини Великобританії. Першого князя Монако прокляла дівчина, яку він зґвалтував, а батько Альбера зовсім хотів одружитися із зовсім іншою жінкою. Грейс Келлі з'явилася в його житті набагато пізніше.

Сам Альбер, перш ніж одружитися з Шарлін, також не сходив із перших смуг світських хронік, тому що вів життя багатого плейбоя та зустрічався із супермоделями.