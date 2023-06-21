Російська актриса Ірина Горбачова підтвердила розлучення із екс-солістом українського гурту Quest Pistols

Антон Савлепов та зірка серіалу "Чікі" одружилися 2021 року.

Російська актриса Ірина Горбачова підтвердила, що розлучилася з українським музикантом, екс-солістом гурту Quest Pistols, Антоном Савлеповим. Про це пише видання "Комсомольська правда".

Зірка серіалу "Чікі" повідомила про розлучення на прем'єрі фільму "Дихання".

"Так, я зараз вільна", — коротко підтвердила розлучення Горбачова. Але не сказала, що спричинило розлучення. Раніше російські ЗМІ писали, що вони "розійшлися у політичних поглядах".

Ірина Горбачова на прем'єрі фільму "Дихання" Фото: Комсомольська правда

Начебто Савлепов намагався відмовити Ірину від життя в Росії та наполягав на необхідності емігрувати.

"Це ж просто думка людей. Люди про мене говорять, я говорю про людей", — сказала Горбачова. Раніше вони з Антоном відписалися один від одного у соцмережах. До появи на прем'єрі актриса кілька місяців подорожувала Азією, де медитувала і займалася духовними практиками.

Втім, Савлепов говорив, що вони з Іриною Горбачовою розлучилися ще два місяці тому. Коли вона з'явилася на відкритті ММКФ, співак повідомив, що вони вже пів року не спілкувалися та Ірина "всі свої рішення ухвалює самостійно".

Нагадаємо, уродженка Маріуполя вийшла заміж за Савлепова у 2021 році. Весілля було таємницею, і про неї наречені повідомили постфактум.

Антон Савлепов та Ірина Горбачова Фото: Instagram irina_gorbacheva Антон Савлепов та Ірина Горбачова Фото: Instagram irina_gorbacheva

Вони не афішували деталей особистого життя. Але Савлепов жартував, що це були стосунки на відстані, і він зробив Ірині пропозицію телефоном.

Для Ірини Горбачової це був другий шлюб. Раніше вона була одружена з актором Григорієм Калініним.

Цей шлюб розпався через зради Калініна, у чому він зізнався сам.

"Так, я зраджував. Зради в житті відбуваються. Таке можливо у шлюбі", — говорив актор в інтерв'ю.

Нагадаємо, раніше Антон Савлепов розповів, що його брат, 33-річний Сергій Строєв, потрапив у полон під час окупації Харківської області. І досі співак нічого не знає про долю брата.