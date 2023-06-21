Наречений Меган Фокс дозволив 13-річній дочці зробити йому татуювання (фото)

Дівчинка зробила пам'ятне татуювання музикантові.

33-річний музикант Колсон Бейкер, який виступає під псевдонімом Machine Gun Kelly, додав нове татуювання на своє тіло завдяки своїй дочці-підлітку Кейсі. Відповідне фото він опублікував у своєму Instagram-акаунті.

"Моя дочка сказала, що має літні канікули, і ми опинилися на Hellfest", — написав музикант під фотографією, на якій 13-річна дівчинка робить йому татуювання на передпліччі за лаштунками музичного фестивалю.

Machine Gun Kelly також додав кілька знімків зі своєї поїздки з Кейсі, у тому числі фото, на якому він тримає за руку свою дочку, поки він спить.

Колсон Бейкер з дочкою Кейсі Фото: Instagram machinegunkelly

Колсон Бейкер також опублікував фотографію свого суботнього виступу у Dolce & Gabbana на Тижні моди у Мілані. Дует тата та дочки продемонстрував повністю чорні образи. Музикант був одягнений у чорний комбінезон, корсет та укорочену шкіряну мотоциклетну куртку. Кейсі також одягла корсет із прозорими вставками, спідницю та армійські черевики на платформі.

Колсон Бейкер з дочкою Кейсі Фото: Instagram machinegunkelly

У жовтні 2022 року репер взяв Кейсі у свій перший європейський тур для просування свого альбому Mainstream Sellout. Також Колсон кілька разів виходив на червону доріжку у компанії підлітка, яку він виховує з колишньою Еммою Кеннон.

Раніше Фокус писав, що Меган Фокс підтримала Machine Gun Kelly на концерті у Німеччині.