Дженніфер Лопес у стильному образі вирушила за меблями у свій будинок за $61 мільйон (фото)

Джей Ло продемонструвала свій шикарний стиль на шопінгу в Лос-Анджелесі.

53-річна американська співачка й акторка Дженніфер Лопес була помічена під час шопінгу в меблевому магазині після того, як вона разом із чоловіком Беном Аффлеком переїхала до свого нового особняка в Беверлі-Гіллз вартістю майже 61 мільйон доларів. Про це пише Daily Mail.

Джей Ло мала стильний вигляд у чорній водолазці та широких джинсах з високою посадкою. Вона поєднала свій образ із чорними гостроносими балетками. Зірка фільму "Мати" доповнила образ чорною сумкою і золотими сережками-кільцями.

Лопес купувала меблі, щоб прикрасити свій нещодавно придбаний будинок, відомий як "маєток Воллінгфорд". Уперше будинок з'явився на ринку 2018 року і коштував 135 мільйонів доларів, але ця ціна була знижена майже вдвічі, коли його повторно виставили на продаж цього року.

Аффлеку і Лопес вдалося купити нерухомість на 15 мільйонів доларів дешевше від початкової запитуваної ціни в 75 мільйонів. Особняк, нещодавно реконструйований і розширений, має гараж на 12 автомобілів, паркування на 80 машин, критий спортивний комплекс, пентхаус для гостей площею 460 квадратних метрів, будинок доглядача і вартове приміщення з двома спальнями.

Відповідне житло Аффлек і Лопес шукали понад рік.

Також Фокус писав, що Дженніфер Лопес показала зсередини свій новий особняк за $60 мільйонів.