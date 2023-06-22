Том Круз зізнався, з ким мріє зіграти в кіно

Круз називає цю акторку дивовижною.

60-річний американський актор Том Круз хоче зіграти зі Скарлетт Йоганссон. Про це пише Hollywood Reporter.

60-річний зірка "Top Gun: Maverick" розповів на римській прем’єрі свого останнього блокбастера "Місія нездійсненна: Розплата мертвих", що він "абсолютно" зацікавлений у співпраці з 38-річною акторкою "Месників".

Його інтерес до співпраці з’явився після того, як Йоганссон зізналася в Нью-Йорку у своєму новому фільмі Веса Андерсона "Астероїд-Сіті", що Круз — остання велика зірка, з якою вона мріє разом зʼявитися на екрані.

"Мені б хотілося попрацювати з Томом Крузом", — зізналася вона The Hollywood Reporter на червоній доріжці 13 червня, додавши, що сподівається, що хтось запропонує ідею фільму, у якому вони будуть зображені.

"Вона дивовижна", — сказав Том Круз про Йоганссон. "Чудова акторка і кінозірка.

Скарлетт Йоганссон Фото: Getty Images

Після того, як його запитали, чи вважає він, що обидва актори можуть бути сумісні на екрані, він відповів: "Так. Це станеться".

"Слухай, я все життя спостерігав за її кар’єрою. Вона надзвичайно талановита, дуже харизматична", — сказав він. "Було б весело".

Том Круз Фото: Getty Images

Нагадаємо, Тома Круза помітили на публіці з колишньою дівчиною.

Також Фокус писав про образ Скарлетт Йоганссон на премʼєрі фільму "Астероїд-Сіті".