Ігри зі смертю: хто з мільярдерів заплатив кругленьку суму за ризиковані подорожі

Люди, які заробили мільярдні статки, можуть дозволити собі подорожі, про які простим смертним і мріяти не доводиться. Однак часто такі пригоди межують зі смертельним ризиком.

Поки весь світ із тривогою спостерігає за долею батискафа "Титан", що спустився до уламків "Титаніка" на дні Атлантичного океану і пропав, Daily Mail пригадав, хто з надбагатих людей витрачав сотні тисяч доларів на подорожі, які могли закінчитися не менш плачевно.

Нагадаємо, що на борту субмарини — пакистанський мільярдер Шахзада Давуд і його 19-річний син Сулейман, британський мільярдер Геміш Гардінг, французький дослідник Пол-Анрі Наржеоле і Стоктон Раш, головний виконавчий директор OceanGate, компанії, яка стоїть за туром, що надає підводні човни з екіпажем для промисловості, досліджень і розвідки. Багаті туристи заплатили по 250 тисяч доларів, щоб подивитися на залишки легендарного лайнера, затонулого у квітні 1912 року, але, схоже, їхня доля виявиться не менш трагічною, оскільки запас повітря, розрахований на 96 годин, вичерпався, і шанси знайти їх живими наближаються до нуля.

Істина "Що не можна купити за гроші, то можна купити за дуже великі гроші" раз по раз виправдовує себе на прикладі мільярдерів, які, надивившись земної краси і відпочивши на кращих курортах планети, шукають гострих відчуттів, купуючи квитки на екскурсії в космос, на МКС або в підводні подорожі. Благо, індустрія розваг надає їм можливості витрачати мільйони доларів на божевільні авантюри.

Мільярдер Геміш Гардінг спускався на дно Маріанської западини. Він – один із пасажирів батискафа "Титан"

100 мільйонів доларів приватні особи можуть заплатити за політ навколо Місяця на російському космічному кораблі, а за 20 мільйонів доларів вони отримують можливість провести тиждень на Міжнародній космічній станції (МКС). Ті, хто більш консервативний, без проблем витрачають пів мільйона доларів, щоб полетіти до витоків космосу, або 250 тисяч на відвідування глибин океанів планети.

За останні кілька десятиліть з'явилося безліч нових галузей, орієнтованих на туристів-мільярдерів, ініціаторами яких стали деякі з найвідоміших капіталістів, зокрема Джефф Безос, Річард Бренсон та Ілон Маск.

Ці "хлопці" люблять і підводні човни. Бренсон, який створив Virgin Galactic, щоб відправляти приватних осіб у космос, 2014 року заснував Virgin Oceanic, щоб відвідати найглибші води планети.

Британський мільярдер Геміш Гардінг, який перебував на борту підводного човна, що зник цими вихідними, також побував у Маріанській западині 2021 року, а рік потому вирушив у космос із Blue Origin.

Бренсон і Безос заснували відповідно Virgin Galactic і Blue Origin. Blue Origin Безоса доставляє заможних клієнтів у капсулі New Shepard до кордонів космосу, де вони на кілька хвилин можуть відчути невагомість і повернутися назад. Хоча Blue Origin не розкриває ціну цих квитків, її прямий конкурент, Virgin Galactic, наразі продає місця за 450 тисяч доларів.

Джефф Безос як космічний турист

Але інші, менш відомі компанії торгують десятиліттями і возять мільярдерів не тільки на орбіту, а й навіть у польоти на МКС.

Поява космічного туризму пов'язана з Деннісом Тіто, американським інвестиційним менеджером, який заплатив 20 мільйонів доларів за семиденну поїздку на МКС у 2001 році. Операція стала результатом угоди між російською компанією MirCorp та американською компанією Space Adventures Ltd і розглядалася як спосіб отримання грошей для фінансування обслуговування старіючого аванпосту. Він був заснований у 1998 році і відтоді доставив на станцію кілька надбагатих приватних осіб.

З 2007 року туристам пропонують подорож навколо Місяця на російському космічному кораблі "Союз" за 100 мільйонів доларів, який "доставить вас на кілька сотень кілометрів від поверхні Місяця".

"Мова йде не тільки про роботу на уряд або про те, щоб бути льотчиком-винищувачем або NASA, тепер це доступно вам і мені. Ми змінили те, що означає бути космонавтом. Space Adventures — це оригінальна космічна компанія, яка дає змогу приватним особам літати в космос", — сказав її голова Ерік Андерсон.

Серед його клієнтів — засновник Cirque du Soleil Гі Лаліберте, інженер-програміст Microsoft Чарльз Сімоні та розробник комп'ютерних ігор Річард Герріот.

Компанія організувала політ японського мільярдера і магната моди Юсаку Маедзави на МКС у грудні 2021 року.

"Мені так цікаво: "Яке життя в космосі?" Отже, я планую з'ясувати це самостійно і поділитися зі світом", — зазначив Маедзава. Через кілька місяців після завершення цієї поїздки він анонсував занурення в Маріанську западину. У грудні 2022 року чоловік оголосив, що цього року вирушить у подорож навколо Місяця разом із ракетною та супутниковою компанією Маска SpaceX, що зробить його першим приватним пасажиром місячної місії SpaceX.

Юсаку Маедзава на МКС у грудні 2021 року

Не тільки космос або безкрайня блакитна безодня інтригували найбагатших людей світу.

2021 року російський мільярдер Олег Тіньков спустив на воду перший у світі приватний криголам, щоб полегшити подорож на Північний полюс у розкішних умовах. Судно завдовжки 77 метрів і вартістю 79,5 млн фунтів стерлінгів, що отримало назву La Datcha, замовив Тіньков, але його також можна орендувати за 665 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень.

Корабель оснащений глибоководним підводним човном, двома вертолітними майданчиками і снігоходами і може залишатися на плаву без дозаправки протягом 40 днів. Завдяки передовим паливним бакам і системам утилізації відходів La Datcha може проводити до 40 днів у відкритому морі без необхідності повертатися до порту для дозаправки.

Члени екіпажу і гості можуть покататися на снігоходах, розслабитися в сауні, відвідати масажний кабінет або скупатися в одній із двох бортових джакузі. Криголам, призначений для подорожей як до північного, так і до південного полюсів, а також до тропічних районів, розрахований на 24 члени екіпажу і 12 додаткових пасажирів.

Приватний криголам La Datcha доставляє туристів на Північний полюс

Поряд із зачаруванням космосу і північного та південного полюсів, найвища вершина у світі, Еверест, давно спокушає багатих шукачів пригод. У період від початку ХХ століття до 1970-х років спроби сходження на вершину висотою 8850 метрів були надзвичайно дорогими та рідкісними. Тільки найрішучіші альпіністи наважувалися на це.

Але в 1990-х досвід став дедалі більше комерціалізуватися, а вартість різко знизилася. В останні десятиліття альпініст може розраховувати витратити від 30 000 до 100 000 доларів на сходження на найвищу вершину світу.

Одне з найвідоміших комерційних сходжень на Еверест було задокументоване журналістом Джоном Кракауером, який переконав свого роботодавця, Outside Magazine, профінансувати спробу сходження на Еверест у 1996 році, пообіцявши написати про неї. На висоті трохи більше 7500 метрів, у так званій зоні смерті гори, комерційні альпіністи стовпилися на горі, і рух не дозволив іншим спуститися, коли розпочався шторм, унаслідок якого загинули вісім альпіністів.

Розповідь про трагедію на Евересті 1996 року

Кількість комерційних сходжень на Еверест збільшилася з майже нуля 1970 року до приблизно 600 2019 року, згідно зі збіркою звітів про експедиції в Гімалаї "Гімалаї в цифрах".

У 2014 році керівник Google Алан Юстас потрапив у заголовки газет після стрибка з повітряної кулі на вершині стратосфери. Його підняли у скафандрі на висоту близько 40 кілометрів на повітряній кулі, наповненій гелієм. Після стрибка він близько 15 хвилин падав на землю з парашутом, цим стрибком він побив світовий рекорд Гіннеса.

Техаський мільярдер Джим Кларк витратив понад 15 мільйонів доларів на 30-метрову яхту, відому як Comanche, в надії побудувати "найшвидший човен в історії". Плани мільярдера підкорити незвідані території були зустрінуті різкою критикою.

Супершвидка яхта Джима Кларка

Раніше Фокус писав, що на субмарині "Титан" перебуває член правління благодійного фонду короля Чарльза III. Батискаф втратив зв'язок з основним кораблем експедиції "Полар Прінс" ще 18 червня, через 1 годину 45 хвилин після початку занурення. У пошуково-рятувальній операції беруть участь берегові служби США і Канади, а також приватні судна.