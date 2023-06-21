Член правління благодійного фонду короля Чарльза ІІІ пропав на субмарині біля "Титаніка".

Разом із Шахзадою Давудом на борту субмарини перебуває його 19-річний син Сулейман.

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Король Великобританії Чарльз III уважно стежить за пошуками зниклого батискафа OceanGate Expeditions, що спустився на дно Атлантичного океану до уламків лайнера "Титанік" і зник. Пошуки субмарини з п'ятьма людьми на борту продовжуються, і британський монарх каже, що його думки та молитви пов'язані зі зниклими, пише Hello.

Як раніше вже повідомлялося, один із пасажирів судна – 48-річний пакистанський мільярдер Шахзада Давуд та його 19-річний син Сулейман. Шахзада Давуд – один із найбагатших людей Пакистану, який перебрався до Великобританії. У графстві Суррей він володіє розкішним маєтком. Крім сина, у нього є донька Аліна. Давуд є членом правління Prince's Trust International та British Asian Trust.

"Prince's Trust International має давні стосунки з Шахзадою Давудом та його сім'єю. І в цей непростий час усі наші молитви та підтримка сім'ї", — заявив головний виконавчий директор Prince's Trust International Вілл Стро.

The Prince's Trust – це благодійна організація у Сполученому Королівстві, заснована у 1976 році принцом Уельським Чарльзом, щоб допомогти вразливим молодим людям налагодити своє життя. Він підтримує безробітних віком від 11 до 30 років, а також тих, хто намагається навчатися у школі та перебуває під загрозою виключення. Багато молодих людей, яким допомагав The Trust, перебувають під опікою або йдуть з неї, стикаються з такими проблемами як бездомність чи проблеми з психічним здоров'ям, або мають проблеми із законом. Він реалізує низку програм навчання, забезпечуючи практичну та фінансову підтримку, щоб зміцнити впевненість та мотивацію молодих людей. Щороку вони працюють приблизно із 60 тисячами людей.

Зв'язок із підводним човном був втрачений через годину і 45 хвилин після його занурення в центрі Атлантики в неділю, 18 червня, щоб пасажири, котрі заплатили по 250 тисяч доларів за квиток, могли побачити уламки "Титаніка", затонулого під час свого першого рейсу після зіткнення з айсбергом у 1912 році.

У людей на борту субмарини – запас повітря на 96 годин, і цей час спливає опівдні 24 червня. Наразі пошуки підводного човна тривають.

Окрім Давуда та його сина, у батискафі перебувають британський мільярдер Хеміш Хардінг, французький дослідник Пол-Анрі Наржеоле та Стоктон Раш, головний виконавчий директор OceanGate, компанії, що стоїть за туром, який надає підводні човни з екіпажем для промисловості, досліджень та розвідки.

Раніше Фокус писав, хто такий Хеміш Хардінг, який також опинився у підводному полоні.