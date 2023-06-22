Улюблений бренд чобіт королівської сім'ї Великої Британії оголосив про банкрутство

Чоботи цієї фірми полюбилися не тільки простим британцям, а й представникам аристократії.

Популярна взуттєва компанія Hunter Boot Limited зі 160-річною історією, відома своїми розкішними гумовими чоботами, які носили принцеса Діана, Кейт Міддлтон і Кейт Мосс, зазнає труднощів з 2019 року. Наразі ж стало відомо, що Hunter Boot перейшов до адміністрації, що є британською версією банкрутства, а борги перед кредиторами сягнули 112,8 млн фунтів стерлінгів, повідомляє Вloomberg.

Компанію було куплено Authentic Brands Group, американським власником Ted Baker і Juicy Couture, на початку цього місяця в межах угоди на суму майже 100 мільйонів фунтів стерлінгів.

Згідно з документами компанії, коли 2020 року вибухнула пандемія Covid-19, продажі знизилися на 20%, що спонукало бренд залучити грошові кошти, рефінансувати борг і реструктурувати свою власність. Продажі знову зросли 2021 року, але компанія звинуватила проблеми з ланцюжком постачань і Brexit у продовженні труднощів. Останньою краплею стала одна з найтепліших і найпосушливіших зим у Північній Америці, що позначилося на більш ніж 15%-ому падінні продажів.

Історія Hunter Boots налічує 160 років Фото: Hunter Boots

За повідомленням Times, звіт про пропозицію адміністраторів, опублікований нещодавно, засвідчив, що, оскільки бізнес провалився, він заборгував незабезпеченим кредиторам, включно з постачальниками та орендодавцями, 16,9 мільйона фунтів стерлінгів, які вони навряд чи повернуть.

У документі йдеться про те, що Wells Fargo, американський банк і основний кредитор Hunter, має отримати 18,5 млн фунтів стерлінгів, а інвестиційний фонд Pall Mall Legacy, який підтримується Goldman Sachs, не може повернути 7,5 млн фунтів стерлінгів. Тим часом облігації старшої позики становили 25,3 мільйона фунтів стерлінгів, а облігації молодшої позики — 46,5 мільйона фунтів стерлінгів. Таким чином, загальна сума забезпеченого боргу становить 97,9 млн фунтів стерлінгів.

Оскільки вони є забезпеченими кредиторами, то, найімовірніше, отримають більшу частину того, що їм належить, йдеться у звіті.

Головний виконавчий директор Authentic Джеймі Солтер заявив у своїй заяві, що компанія сподівається "продовжити розвиток бренду Hunter.

Принцеса Діана в чоботях Hunter Фото: Getty

Зі свого боку представники Hunter опублікували в Instagram повідомлення, адресоване клієнтам:

"Дякуємо за ваше терпіння, оскільки Hunter має короткий перехідний період. Ми працюємо якомога швидше, щоб відповідати на запити клієнтів і відновити нормальну роботу".

Компанія Hunter розпочала свою діяльність як North British Rubber Company 1857 року в Единбурзі, прославившись виробництвом міцних гумових чобіт, які стали популярними як серед жителів сільської місцевості, так і серед відвідувачів фестивалів. У 2000-х і 2010-х їх регулярно помічали на музичних фестивалях на таких знаменитостях як Кейт Мосс, Алекса Чанг і багатьох інших.

Кейт Міддлтон у чоботях Hunter Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Такі конкуренти, як Le Chameau, Aigle і водостійкі шкіряні черевики Dubarry, з'їли ринок Hunter і змінили смаки.

Раніше Фокус писав, які чоботи Кейт Міддлтон носить уже 19 років.

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