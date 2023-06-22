Принц Вільям і Кейт Міддлтон вирішили, куди відправлять принца Джорджа вчитися далі

У цьому закладі свого часу навчалися Єлизавета II, принц Вільям і принц Гаррі.

Первісток принца Вільяма і Кейт Міддлтон, принц Джордж, якому в липні виповниться 10 років, разом із батьками відвідав престижний Ітонський коледж, де свого часу навчався його батько та інші члени королівської сім'ї Великої Британії, пише Hello.

Під час візиту хлопчик був одягнений у темно-сині шорти, сорочку з короткими рукавами і чорні туфлі. Принц Вільям зупинив вибір на синій куртці і темно-синіх штанах, а Кейт мала сяючий вигляд у бірюзовій сукні і загострених балетках.

На офіційному сайті коледжу пояснюється, що плата за 2022/2023 рік становить "15 432 фунти стерлінгів за половину (тобто семестр, а в році три семестри)". Існує також разова плата в розмірі 400 фунтів стерлінгів просто за реєстрацію.

Школа для хлопчиків відкрита з 13 років, а Джорджу виповниться 10 тільки наступного місяця, 22 липня, але є всі шанси, що його батьки привчать сина до цього місця, оскільки в протоколі зазначено, що зарахування до ексклюзивної школи розпочинається, коли діти навчаються в 5 класі.

Першою, хто вступив до цього коледжу, була принцеса Єлизавета, яка пізніше стала королевою Єлизаветою II. Принц Вільям прийшов сюди 1995 року, тут же навчався і принц Гаррі.

Зараз Джордж ходить у ту ж школу Ламбрук у Беркширі, що і його сестра, принцеса Шарлотта, та брат, принц Луї. Крім суворих академічних стандартів, приватна змішана школа пропонує 178 уроків LAMDA щотижня, а також 420 індивідуальних уроків музики, від чечітки до гри на волинці.

Школа також має тверду екологічну спрямованість. У кожному класі є город, проводяться уроки екології та харчової промисловості, а минулого року учні посадили 300 саджанців, щоб зменшити свій вуглецевий слід. У школі також живуть кролики, яких діти можуть погладити під час обіду.

Раніше Фокус писав, що принц Джордж отримав унікальний подарунок на хрестини, який не бачив і досі.