Пити чи не пити? Коров'яче молоко — шкода, користь, альтернативи

Полиці магазинів рясніють різними видами молока — вівсяне, мигдальне, рисове. Що ж не так зі звичайним коров'ячим молоком?

Алергія, нудота, здуття живота і шкірні захворювання… Це не повний перелік проблем, до яких може призвести вживання молока. Коров'яче молоко дорослим пити не можна. Крапка. Чи правда це, чому так сталося, і чим його замінювати нам розповіла нутриціологиня, фахівчиня зі здорового харчування Наталія Козак.

Лактоза і Ко

Коров'яче молоко містить кальцій, фосфор, селен, вітамін А, D, В2, В12, а також 9 із 10 незамінних амінокислот, має невисоку жирність, низький глікемічний індекс, а також має у складі молочний цукор — лактозу і казеїн.

Лактоза — це натуральний цукор, який міститься в молочних продуктах, а казеїн — один із білків молока. У зв'язку з цим можна виокремити дві проблеми, пов'язані із вживанням молочних продуктів — непереносимість лактози та алергія на казеїн.

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"Саме ці два компоненти можуть давати дискомфорт в кишківнику, або алергічні реакції. Іншим людям, що не мають таких симптомів, немає сенсу прибирати молоко з раціону, адже страшилки зі слизом та гормонами не доведені авторитетними дослідженнями", — каже нутриціологиня Наталя Козак.

З цього випливає, що коров'яче молоко не можна вживати тільки людям із непереносимістю лактози та алергією на казеїн, бо це негативно позначається на їхньому самопочутті та здоров'ї загалом.

А як бути з тим, що молочні продукти провокують дерматологічні проблеми, зокрема акне. "Болісне питання про те, чи пов'язане вживання молочних продуктів та акне. Дослідження показують взаємозалежність між загальними порушеннями інсулінового профілю людини, а не просто наявноті лактози, казеїну. Ба більше, лактоза чудово допомагає засвоювати кальцій".

Не варто демонізувати продукти, шукати серед них погані та хороші. Кожен продукт має свою харчову цінність і молоко не виняток.

Безлактозне молоко

На полицях магазину також можна знайти безлактозне молоко — це чудова альтернатива для людей із непереносимістю лактози. Однак буде помилкою думати, що це молоко не містить лактози. Безлактозне молоко — це звичайнісіньке молоко, в яке додано ферменти для перетравлення лактози.

Важливо знати, що безлактозне молоко також містить молочний білок — казеїн, тому людям з алергією на білок молока вживати таке молоко не можна.

Рослинне молоко

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Останнім часом популярною альтернативою коров'ячому молоку стало рослинне молоко.

"Рослинне молоко популярне настільки, що кількість варіацій складно перерахувати: соєве, вівсяне, гречане, рисове, мигдальне та інші. Ціна за 1 л іноді втричі вища, ніж в оригінального продукту, — каже Наталія. Суть заміни полягає в непереносимості коров'ячого молока або індивідуальних уподобаннях. Здебільшого рослинне молоко містить воду, перемелену крупу або горіхову пудру, додані рослинні олії для жирності, спеції, вітамінно-мінеральні комплекси та стабілізатори для запобігання осіданню частинок".

Під час вибору рослинного молока важливо звертати увагу на склад, щоб виключити алергію на горіхи, глютен і наявність прихованого цукру. Це чудова альтернатива коров'ячому молоку, якщо у вас алергія або ви його не вживаєте, але шукайте свій напій чи основу для страв.

Як бачите, молоко — цілком корисний продукт і його можна вживати всім, кому дозволяє здоров'я. Для людей із непереносимістю лактози чи алергією на коров'ячий білок є альтернатива. Однак не забувайте, секрет здорового споживання будь-якого молока — адекватна норма і безпека для вашого організму.

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