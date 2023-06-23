Королева Камілла одягнула Dior після того, як бренд відмовився від співпраці з Меган Маркл (фото)

Напередодні в мережі ходили чутки, що модний дім підпише договір співпраці з герцогинею Сассекською, втім згодом вони відхрестилися від такої колаборації.

Королева Камілла одягнула Dior після того, як бренд відмовився від співпраці з Меган Маркл. Про це пише Page Six.

75-річна дружина короля Чарльза ІІІ одягла повністю біле пальто та сукню від Dior на Royal Ascot 2023 через кілька днів після того, як з’явилася новина про те, що Меган Маркл не підписуватиме масштабну угоду з французьким домом моди.

Попри те, що герцогиня Сассекська офіційно не співпрацює з Dior, вона є прихильницею бренду протягом багатьох років, демонструючи індивідуальні моделі під час свого туру Марокко у 2019 році, на Платиновому ювілеї королеви у 2022 році та під час інших офіційних виходів.

Король Чарльз ІІІ та королева Камілла на Royal Ascot 2023 Фото: Getty Images

За чутками, колишня американська акторка повністю зробила макіяж від Dior Beauty у день весілля з принцом Гаррі у 2018 році, а на хрестинах принца Арчі у 2019 році була в костюмі Dior. Принц Гаррі також одягнув костюм-трійку від Dior на коронацію свого батька в травні 2023.

Принц Гаррі на коронації батька Фото: Getty Images

Його покійна мати, принцеса Діана, також мала особливі зв’язки з брендом, на честь якої модний дім назвав одну зі своїх найвідоміших сумок "Lady Dior".

У Фокус. Стиль з'явився на свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Нагадаємо, королівське подружжя прибуло на свій перший Royal Ascot у новому статусі.

Також Фокус писав про особливий аксесуар в образі королеви Камілли.