23 червня 2023 року: єпископа Тимофія — що сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна злитися і брати гроші в борг.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять священномученика Тимофія, який був єпископом у місті Прусси за часів правління імператора Юліана. Бог подарував Тимофію дар чудотворення і прозорливості за його благочестиві справи. Але імператору не подобалися успіхи Тимофія, за що єпископа кинули до в'язниці, а пізніше йому відрубали голову.
Що не можна робити 23 червня:
- злитися;
- брати і давати в борг;
- дивитися в чужі вікна;
- потрапляти під місячне світло.
Народні прикмети та повір'я:
- посуха вважається поганою прикметою;
- птахи зранку чистять пір'ячко — чекайте на дощ;
- павуки сховалися — до різкої зміни погоди.
День ангела святкують:
Олександр, Олексій, Василь, Іван, Тимофій, Тимофій, Антоніна.
Народилися в цей день:
1972 рік — Зінедін Зідан, французький футболіст, чемпіон світу 1998 року.
Також цього дня:
1868 рік — Крістофер Шоулз зі штату Вісконсин патентує друкарську машинку;
1888 рік — у Києві відкривають пам'ятник Богдану Хмельницькому;
1917 рік — на II-му Всеукраїнському військовому з'їзді в Києві проголосили I Універсал Української Центральної Ради;
1987 рік — Сергій Бубка встановлює світовий рекорд у стрибках із жердиною — 6 м 3 см;
1990 рік — починається повернення кримських татар на Батьківщину;
2022 рік — Європейська Рада офіційно надає Україні та Молдові статус кандидата на вступ до ЄС.