Пріянка Чопра показала підготовку доньки до першого Royal Ascot (фото)
Спадкоємиця знаменитостей приміряла свій перший капелюшок.
40-річна індійська акторка Пріянка Чопра показала перший Royal Ascot доньки. Знімками зірка екрану ділиться в Instagram.
Міс світу 2000 та її чоловік, американський музикант Нік Джонас відвідали з донькою Royal Ascot, британські кінні скачки, які проводяться протягом п’яти днів в Аскоті кожного року в червні. Члени королівської родини Великобританії також відвідують цю подію, демонструючи елегантні образи.
Чопра поділилася фотографією, на якій позують вона, Нік Джонас і однорічна Малті Мері. Поки акторка тримає доньку на руках, Нік кріпить капелюшок на голові спадкоємиці.
"Перший капелюшок. Готова для Ascot, Малті?" — написала 40-річна знаменитість.
Уся зіркова родина позує у світлих образах, включно з маленькою Малті Мері.
Єдина дитина зіркового подружжя народилася наприкінці 2021 року, хоча про це стало відомо уже у 2022-му. Дівчинку народила сурогатна мама, і вона тривалий час провела під наглядом лікарів.
Колишня зірка Боллівуду часто ділиться зворушливими кадрами зі спадкоємицею у своїх соцмережах.
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