Разом 8 років: Шварценеггер виїхав на велопрогулянку в компанії своєї молодої подруги (фото)

Пара приїхала в спортзал Gold's Gym у Веніс-Біч, і попутно Арні порадував своїх численних фанатів.

75-річний американський актор, ікона бодібілдингу та колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер разом зі своєю 48-річною подругою Гізер Мілліган приїхав на велосипедах на традиційне тренування в спортзал Gold's Gym у Веніс-Біч. Пара потрапила в об'єктиви папараці, коли активно крутила педалі під яскравим сонцем.

Зірка "Термінатора" привернув увагу фанатів, котрі стояли зовні будівлі, щоб хотіли зробити кілька селфі перед рекламним щитом з анонсом документального фільму "Арнольд" від Netflix.

Шварценеггер мчав вулицями Лос-Анджелеса до пляжу в чорних спортивних шортах, сірій футболці США і чорних кросівках. Образ завершували дзеркальні сонцезахисні окуляри. Мілліган теж вибрала спортивний ансамбль. Вона була в коричневих легінсах і білій толстовці з глибоким вирізом поверх синього укороченого топа.

Арні із задоволенням попозував із фанатами, а потім поїхав далі.

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Документальна історія "Арнольд" розповідає про "багатогранне життя і кар'єру Арнольда Шварценеггера, від чемпіона з бодібілдингу до голлівудської ікони і політика. Прем'єра серіалу з трьох частин відбулася 7 червня на сервісі потокового відео.

Арні зустрічається з Гізер з 2015 року. Зі своєю дружиною, Марією Шрайвер, актор розлучився після 25 років шлюбу. Жінка дізналася про його інтрижку з хатньою робітницею Мілдред Баеною, яка народила йому сина Джозефа, і подала на розлучення, що завершилося більш ніж через 10 років.

У пари є четверо дітей: доньки Кетрін (33 роки) і Крістина (31 рік) та сини Патрік (29 років) і Крістофер (25 років).

Із позашлюбним сином у Шварценеггера теплі стосунки. Він купив колишній коханці будинок, оплатив навчання сина в університеті, а зараз допомагає йому порадами.

Раніше Фокус писав, що Арнольд Шварценеггер отримав престижну посаду в Netflix і приїхав на роботу на танку.