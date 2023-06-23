Принц Гаррі та Меган Маркл можуть змінити прізвище на Спенсер, прізвище принцеси Діани

Зараз їхнє прізвище Віндзор, але вони можуть відмовитися від нього, щоб продемонструвати свій зв'язок із покійною принцесою.

Меган Маркл і Гаррі можуть змінити прізвище з Віндзор на Спенсер, щоб відповідати Діані. Так вважають королівські експерти. Про це пише Daily Star.

Згідно із заявами королівського автора Тома Бауера, Меган Маркл і принц Гаррі можуть бути налаштовані на зміну прізвища, оскільки вони хочуть продемонструвати розрив із королівською родиною. Зараз їхнє прізвище Віндзор, під ним принц Гаррі значився у списках, коли служив в Афганістані.

Але вони можуть взяти прізвище принцеси Діани — Спенсер. І намагатися "відповідати Діані" в рамках їхнього ребрендингу.

Принц Гаррі на руках матері Фото: Getty Images

Заяви про ймовірний ребрендинг прозвучали під час обговорення того, як герцоги Сассекські перестали співпрацювати зі Spotify. Вартість угоди була 20 мільйонів доларів. Але подкаст Меган виявився не настільки популярним, як розраховував стримінговий гігант.

Тож Бауер вважає, що Меган і Гаррі візьмуть дівоче прізвище матері принца, оскільки вони хочуть "переробити" себе.

Дует оголосив про зміну планів зі своєю командою, стверджує експерт.

"Що дійсно цікаво в ребрендингу Сассексів, то це те, що Меган вирішила, що її справжньою метою в житті має бути Діана. Це завжди було її пристрастю, це також було пристрастю Гаррі, і Меган дійшла до того, що запропонувала відмовитися від імені Віндзор і взяти прізвище Спенсер. Отже, вона буде Меган Спенсер — новою Діаною", — заявив Бауер. Коли його запитали про подробиці, він зазначив, що план зміни прізвища Гаррі та Меган уже обговорили зі своєю командою.

"Вони обговорювали це не тільки між собою, а й з іншими. Вони не відмовилися від цієї ідеї. Вони активно намагаються переробити себе на Гаррі та Меган Спенсер", — зазначив Бауер.

Нагадаємо, раніше принц Гаррі виступив зі свідченнями у Високому суді Лондона. Він стверджує, що британські таблоїди стежили за ним і зламали його телефон, а також телефони його дівчини Челсі Деві та інших знайомих.