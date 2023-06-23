У королеви Камілли є шкідлива звичка (фото)

За шкідливою звичкою королеву помітили в перший день Royal Ascot.

Король Чарльз і королева Камілла прибули в перший день Royal Ascot. Пару помітили на трибунах, коли монарх скривив обличчя, а його дружина гризла нігті. Про це пише The Times.

Річ у тім, що королівське подружжя спостерігало, як їхній перший бігун втрачає перемогу. Емоції Чарльза і Камілли зазнали випробування, як і будь-якого іншого власника коня, що подає надії, оскільки їхнього чистокровного коня обійшов суперник.

Королева Камілла і король Чарльз Фото: Getty Images

Жокей Френкі Детторі, фаворит серед любителів перегонів, який цього року йде на пенсію, виступав за пару, але він не продовжив минулі перемоги. Королева залишилася з гримасою наприкінці ставки Вулфертон, а потім була помічена, як нервово гризла нігті.

Королева Камілла Фото: Getty Images

Король і королева продовжили традицію королеви Єлизавети II підтримувати Королівський Аскот. Їхній день на перегонах розпочався з традиційної каретної ходи, і в спільній передмові до офіційної програми пара віддала данину поваги "довічному інтересу" покійної королеви до Royal Ascot.

Чарльз і Камілла, обидва шанувальники перегонів, махали натовпу, що заповнив трибуни в перший із п'яти днів відомих перегонів.

Королева Камілла і король Чарльз Фото: Getty Images

До пари приєдналися інші члени королівської сім'ї, зокрема принцеса Анна, Зара і Майк Тіндалл, принцеса Беатріс та її чоловік Едоардо Мапеллі Моцці, а також сестра Камілли, яка нещодавно овдовіла Аннабель Елліот.

Нагадаємо, королівські перегони Royal Ascot враховують в себе п'ятиденний марафон, під час якого проходить 17 кінних заїздів. У перегонах беруть участь і коні з королівської стайні.

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