Розкішний маєток Рідлі Скотта виставили на продаж: який інтер'єр у будинку XVIII століття

Рідлі Скотт володів цією нерухомістю до 2013 року, проживши тут понад 15 років.

Величезний колишній будинок кінорежисера сера Рідлі Скотта виставлено на продаж у Гемпстеді на півночі Лондона, повідомляє лондонський ресурс Тime Оut. Розкішний маєток побудований у XVIII столітті і внесений до списку пам'яток архітектури II ступеня.

Будинок Скотта називається Old Grove House, і він прожив у ньому майже 15 років, а відремонтував його приблизно 2010-го. Нинішня власниця купила його 2013 року. До речі, історія про те, як жінка придбала нерухомість, майже випадкова. Мешкаючи неподалік на Черч-Роу, вона багато разів проходила повз будинок. Він не продавався, але, побувавши в будинку на вечірці і зрозумівши, наскільки він прекрасний усередині та зовні, британка постукала у двері і попросила купити його. Незабаром після приватного продажу Old Grove House став її власністю.

Чотириповерхова будівля площею 705 квадратних метрів має великі і формальні приймальні з більш відокремленими кабінетами і вітальнями, сім спалень і шість ванних кімнат, великий обнесений стіною сад, гараж і парковку у дворі на дві машини.

Фото: Savills

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До основної будівлі примикає Cottage House, автономний триповерховий будинок площею 931 кв. м із власною кухнею/їдальнею, вітальнею, спальнею, ванною кімнатою і терасою.

У будинку високі стелі, пластикові вікна і дерев'яні віконниці. Багато оригінальних деталей збереглося, зокрема панелі, великі каміни і ліпнина в стилі рококо в їдальні.

Інтер'єр будинку був спроектований знаменитим Честером Джонсом і підтримується будівельною фірмою Taverners. Інші основні моменти включають неогеоргіанський тосканський дверний отвір початку ХХ століття з фронтоном, круглим арковим входом із замковим каменем, фільончастими дверима, карнизом і візерунчастою фрамугою.

Ландшафтний сад, обнесений стіною, натхненний симетрією будинку Фентон, сусіднього будинку Національного фонду, який був описаний як садова перлина, що постійно змінюється. Він має довжину понад 36 метрів. На ньому є галявина з живоплотом, доріжками, деревами та відокремленою лавкою.

До будинку примикає сад з лагдшафьним дизайном Фото: Savills

Маєток виставлено на продаж за $35,9 млн (28 мільйонів фунтів стерлінгів).

Рідлі Скотт відомий такими фільмами, як "Чужий", "Той, хто біжить по лезу", "Гладіатор" і "Царство небесне".

Раніше Фокус писав, що Дженніфер Лопес показала зсередини свій новий будинок за 61 млн доларів.