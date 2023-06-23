Леді в червоному. Кейт Міддлтон відвідала скачки в Аскоті в приголомшливій яскравій сукні

Принцеса Уельська нарешті відвідала знамениті перегони в Аскоті, і її образ став одним з найефектніших.

Кейт Міддлтон прибула на Royal Ascot у королівській процесії. Принцеса Уельська їхала у відкритому екіпажі разом з чоловіком, принцом Вільямом, принцесою Беатріс і її чоловіком Едоардо Мапеллі Моцці. Але сукня Кейт яскраво червоного кольору точно затьмарила вбрання всіх інших панянок з королівської сім'ї. Про це пише Daily Mail.

Для своєї ефектної появи на Royal Ascot 2023 Кейт Міддлтон обрала легку сукню від Alexander McQueen і витончений капелюх від відомого капелюшника Філіпа Трейсі відповідного відтінку.

Кейт Міддлтон і принц Вільям на скачках в Аскоті Фото: Getty Images

Образ вона доповнила золотими сережками від Sézane, які вона носила раніше, червоним клатчем від Hermes і червоними замшевими туфлями від Дженніфер Чаманді.

Кейт Міддлтон, принц Вільям, принцеса Беатріс і Едоардо Мапеллі Моцці їхали в другій кареті за екіпажем короля Чарльза і королеви Камілли, яких супроводжували герцог і герцогиня Девонширські.

Прибуття Кейт Міддлтон на скачки

Раніше Кейт для перегонів в Аскоті обирала сукні більш пастельних і приглушених відтінків, але цього року вона вирішила відійти від правил і вибрала червоне вбрання. Раніше в таких яскравих сукнях на Аскоті зазвичай з'являлася королева Єлизавета, яка жартувала, що якщо вона одягне менш помітний колір, то її ніхто і не впізнає.

Це перший раз, коли Вільям і Кейт відвідали цей захід після смерті королеви у вересні минулого року. У 2023 році на перегонах віддали покійній королеві данину пам'яті, влаштувавши виставку її фото і назвавши її "найбільшою прихильницею Royal Ascot".

За час свого 70-річного правління Її покійна Величність відвідала майже кожен Royal Ascot, за винятком минулого року, коли вона не змогла бути присутньою через проблеми зі здоров'ям.

Ну а король Чарльз не міг стримати емоції, спостерігаючи, як кінь із королівських стаєнь на прізвисько Desert Hero виграє перегони короля Георга V після двох поразок.

Раніше перегони відвідали принцеса Анна, принцеса Беатріс, Майк і Зара Тіндалл, принц Едвард і його дружина, герцогиня Единбурзька Софі. Кузени короля: граф Сноудон і Сара Чатто, також вчора приєдналися до королівської процесії.

Кейт Міддлтон на скачках в Аскоті Фото: Getty Images

Поява Кейт у Royal Ascot — перша цього року, оскільки вона провела свій тиждень, відвідуючи інші заходи, включно з візитом до Національної портретної галереї. А в середу святкувала день народження чоловіка, принца Вільяма, якому виповнився 41 рік.

Нагадаємо, принцеса Анна з'явилася на перегонах в Аскоті у вінтажній сукні та перлинних прикрасах.