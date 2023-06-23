Принцеса Беатріс з'явилася на скачках в Аскоті в сукні за три тисячі доларів

Принцеса прибула на перегони у відкритому екіпажі разом з Кейт Міддлтон і принцом Вільямом.

Кейт Міддлтон викликала фурор, з'явившись на перегонах в Аскоті в останній день у яскравій червоній сукні, а квіткова сукня принцеси Беатріс відмінно з нею контрастувала. Про це пише Daily Mail.

На перегони Беатріс та її чоловік, Едоардо Мапеллі Моцці, приїхали в королівській процесії: у відкритому екіпажі, що слідував за першою каретою з королем Чарльзом і королевою Каміллою.

Принцеса Беатріс на скачках в Аскоті

Принцеса Беатріс приєдналася до принца і принцеси Уельських у каретній ході.

34-річна Беатріс мала дуже елегантний вигляд, коли вона зайняла своє місце поруч з чоловіком Едоардо Мапеллі Моцці в кінному екіпажі, сидячи навпроти Кейт і Вільяма під час королівської процесії.

Для своєї ефектної появи принцеса обрала елегантний мереживний ансамбль з квітковим принтом від Monique Lhuillier, вартість якого оцінюють приблизно в три тисячі доларів.

Принцеса Беатріс і Едоардо Мапеллі Моцці на скачках в Аскоті Фото: Getty Images

Образ вона доповнила парою діамантових сережок у вигляді кілець і клатчем Pearls Maud з переробленого атласу кольору слонової кістки за 700 доларів від Anya Hindmarch.

І звісно, її голову прикрашав екстравагантний капелюшок, який обов'язковий на Royal Ascot.

Якщо королева Камілла і Кейт Міддлтон скористалися послугами знаменитого капелюшника Філіпа Трейсі, то Беатріс вибрала капелюшок з квітами Seraphina від Justine Bradley-Hill Millinery.

Принцеса Беатріс і Кейт Міддлтон на скачках в Аскоті Фото: Getty Images

Едоардо підтримав квіткову тему вбрання Беатріс, прикрасивши свій фрак білою гвоздикою і вибравши ніжно-блакитний жилет.

Раніше цього тижня принцеса Беатріс одягла сукню тілесного кольору Beulah з довгими рукавами за 495 фунтів стерлінгів, прикрашену крихітними рожевими квітами, коли вона вперше з'явилася на перегонах.

Нагадаємо, принцеса Уельська, нарешті з'явившись на перегонах в Аскоті, була одягнена в червону сукню від Александра Макквіна і капелюх від Філіпа Трейсі.

Кейт зібрала волосся в гладкий пучок і вибрала приголомшливі золоті сережки від Sézane, які вона одягала раніше.

Принцеси з'явилися на перегонах у передостанній день. Кому дістанеться головний приз у мільйон фунтів стерлінгів — вирішиться завтра.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найцікавіші новини зі світу шоу-бізнесу та світського життя!