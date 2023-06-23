Принцеса Беатріс з'явилася на скачках в Аскоті в сукні за три тисячі доларів
Принцеса прибула на перегони у відкритому екіпажі разом з Кейт Міддлтон і принцом Вільямом.
Кейт Міддлтон викликала фурор, з'явившись на перегонах в Аскоті в останній день у яскравій червоній сукні, а квіткова сукня принцеси Беатріс відмінно з нею контрастувала. Про це пише Daily Mail.
На перегони Беатріс та її чоловік, Едоардо Мапеллі Моцці, приїхали в королівській процесії: у відкритому екіпажі, що слідував за першою каретою з королем Чарльзом і королевою Каміллою.
Принцеса Беатріс приєдналася до принца і принцеси Уельських у каретній ході.
34-річна Беатріс мала дуже елегантний вигляд, коли вона зайняла своє місце поруч з чоловіком Едоардо Мапеллі Моцці в кінному екіпажі, сидячи навпроти Кейт і Вільяма під час королівської процесії.
Для своєї ефектної появи принцеса обрала елегантний мереживний ансамбль з квітковим принтом від Monique Lhuillier, вартість якого оцінюють приблизно в три тисячі доларів.
Образ вона доповнила парою діамантових сережок у вигляді кілець і клатчем Pearls Maud з переробленого атласу кольору слонової кістки за 700 доларів від Anya Hindmarch.
І звісно, її голову прикрашав екстравагантний капелюшок, який обов'язковий на Royal Ascot.
Якщо королева Камілла і Кейт Міддлтон скористалися послугами знаменитого капелюшника Філіпа Трейсі, то Беатріс вибрала капелюшок з квітами Seraphina від Justine Bradley-Hill Millinery.
Едоардо підтримав квіткову тему вбрання Беатріс, прикрасивши свій фрак білою гвоздикою і вибравши ніжно-блакитний жилет.
Раніше цього тижня принцеса Беатріс одягла сукню тілесного кольору Beulah з довгими рукавами за 495 фунтів стерлінгів, прикрашену крихітними рожевими квітами, коли вона вперше з'явилася на перегонах.
Нагадаємо, принцеса Уельська, нарешті з'явившись на перегонах в Аскоті, була одягнена в червону сукню від Александра Макквіна і капелюх від Філіпа Трейсі.
Кейт зібрала волосся в гладкий пучок і вибрала приголомшливі золоті сережки від Sézane, які вона одягала раніше.
Принцеси з'явилися на перегонах у передостанній день. Кому дістанеться головний приз у мільйон фунтів стерлінгів — вирішиться завтра.
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