24 червня 2023 року: апостола Варнави — що сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна рвати траву та їсти жирну їжу.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять апостола від 70-ти Варнаву. Варнава жив за Ісуса Христа, тож на власні очі бачив його дива і увірував у них. Виховувався він разом з апостолом Павлом у Єрусалимі. Саме Варнава привів до Єрусалима Павла і став разом із ним проповідувати. Помер у 76 років через жорстоке побиття юдеями.
Що не можна робити 24 червня:
- рвати траву;
- їсти жирну їжу і пити алкоголь;
- сваритися з близькими;
- вирушати в далекі поїздки.
Народні прикмети та повір'я:
- є квіти на акації — буде неврожайний рік;
- теплі ночі — до гарного врожаю плодових дерев;
- шипшина не розкрила свої бутони — до дощу;
- горобина щойно зацвіла — восени чекайте багато грибів.
День ангела святкують:
Варнава, Варфоломій, Єфрем, Марія.
Народилися в цей день:
1987 рік — Ліонель Мессі (Lionel Messi) — аргентинський футболіст, якого вважають одним із найкращих гравців в історії футболу. Він виступав за ФК Барселона і збірну Аргентини.
Також цього дня:
1497 рік — перша задокументована згадка про відвідування європейцем Північної Америки;
1894 рік — на конгресі в Парижі, скликаному з ініціативи барона П'єра де Кубертена, ухвалюють рішення про утворення Міжнародного олімпійського комітету і проведення раз на чотири роки Олімпійських ігор;
1917 рік — у Києві на повністю заповненій Софійській площі Володимир Винниченко зачитує текст I Універсалу Центральної Ради, ухвалений напередодні;
1947 рік — вперше офіційно повідомляють про НЛО.
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