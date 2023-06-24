Хлопчику з кліпу Imagine Dragons про війну в Україні відбудують зруйнований ЗС РФ будинок

Будівельники обіцяють закінчити роботи за два місяці. У будинку буде веранда і кілька нових кімнат.

14-річний житель села Новогригорівка Миколаївської області Сашко Згурський, який став героєм відеокліпу американського гурту Imagine Dragons, амбасадорів благодійної платформи UNITED24, на пісню Crushed, знову на слуху. Хлопець, який понад усе на світі мріяв повернутися до своєї домівки, зруйнованої російськими окупантами, незабаром зможе це зробити, повідомляється на сторінці платформи в соцмережах.

"Відучора будинок хлопця і його мами в селі Новогригорівка на Миколаївщині почали відбудовувати завдяки постійному донору UNITED24 — мережі мультимаркетів "Аврора". Будівельники обіцяють, що за кілька місяців Сашко зможе переступити поріг свого нового-старого дому. Спасибі всім залученим! Imagine Dragons — за величезну підтримку України! "Аврорі" — за дива, які ми створюємо разом. Віталію Кіму та його команді за блискавичну реакцію і допомогу в усьому. Усім командам, які допомагають повернути дитині її дім. Дякую!" — йдеться в повідомленні.

Так зараз виглядає будинок Саші Фото: United24 Фото: United24

Зі свого боку Тарас Панасенко, СЕО і співзасновник мережі мультимаркетів, розповів, що деякі фрагменти будинку доведеться відбудовувати з нуля, а також у ньому з'являться ще кілька кімнат і веранда, про яку мріяла мама Саші.

"Усі залучені до цього проєкту команди відчувають причетність до історії хлопця, який відмовився від будь-яких пропозицій переїхати в місто або в інше село, від нового будинку або квартири, тому що його єдина мрія — повернутися в рідну домівку", — заявив він.

Кліп опублікували на каналі музикантів 10 травня і на сьогодні його подивилися 5,2 млн осіб. У ролику можна побачити будинок Сашка і його вбитих сусідів. У відео також ідеться про те, як школяр переховувався від обстрілів у бомбосховищі. Дитина, яка пережила справжнє пекло війни, провела глядачам своєрідну екскурсію приміщеннями зруйнованої бібліотеки та школи, а також вулицями, де із землі стирчать російські ракети.

Село Новогригорівка було в окупації п'ять місяців

Хлопчик розповів журналістам, що знятися в кліпі Imagine Dragons йому запропонував американський фотограф і співак. При цьому він не уточнив, про кого саме йдеться. Додамо, що це був Тай Арнольд, режисер більшості кліпів колективу, який привіз гуманітарну допомогу в село, де жив Cашко.

"Я спочатку не хотів, потім він розповів, що я можу стати відомим, що до мене можуть приїхати волонтери, допомогти будинок відремонтувати, тож я потім погодився", — пригадує Олександр.

За словами підлітка, зйомки тривали приблизно тиждень. Процес затягувався через погодні умови та відсутність у селищі електрики.

Раніше Фокус писав, що фронтмен Imagine Dragons Ден Рейнольдс присвятив промову і пісню Україні на фестивалі Opener у Польщі.