Тіна Кароль особисто зустрілася з Папою Римським у Ватикані (фото, відео)

Артистка передала понтифіку особливий презент — особистий щоденник хлопчика Єгора, який пережив окупацію ЗС РФ у Маріуполі.

38-річна українська співачка Тіна Кароль під час своєї поїздки до Ватикану зустрілася з Папою Римським Франциском. Артистка поспілкувалася з главою католицької церкви і передала йому щоденник маленького хлопчика Єгора, який місяць жив у підвалі окупованого росіянами Маріуполя. Про це Кароль повідомила у своєму Instagram-акаунті.

Рядки зі щоденника маріупольця зірка сцени часто зачитувала на концертах. Нотатки дитини також цитував президент України Володимир Зеленський.

"Його Святості Папі Франциску сьогодні мною було передано оригінал щоденника хлопчика Єгора з Маріуполя, в якому немає дитячих мрій, бо мрія вижити, про яку він пише, не може вважатися дитячою. Щемливі рядки, де Єгор записує, що в нього "сьогодні померли собаки, бабуся Галя і улюблене місто Маріуполь" — паралізують своєю трагічністю. Єгор молився, якщо його сім'ї доведеться померти, то нехай разом із ним, щоб він не залишився сам", — написала зірка.

На відео можна побачити, що Папа Римський погортав подарунок, після чого потиснув руку співачці. Через шум слова понтифіка неможливо було розібрати. Кароль підкреслила, що ця зустріч і те, що щоденник Єгора тепер у Ватикані, має дуже важливе значення для всіх українських дітей.

Сторінки зі щоденника Єгора Фото: Facebook/ Тина Кароль

Українці піддали різкій критиці рішення виконавиці, оскільки сумніваються в підтримці Папи Римського. У коментарях в Instagram вони заявили, що українська співачка таким вчинком просто викинула щоденник.

"Мені здається, йому все одно", — написав один користувач, а інший додав: "Шкода, що ви викинули той щоденник, краще б у музей української війни віддати, а так знищить папа його".

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