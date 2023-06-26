Ніколь Кідман опублікувала дуже особисте фото з чоловіком

Ніколь і Кіт одружилися 25 червня 2006 року й відтоді щасливі у шлюбі.

56-річна оскароносна австралійська кінозірка Ніколь Кідман відсвяткувала 17-річчя від дня весілля з музикантом Кітом Урбаном і з цієї нагоди поділилася зворушливим фото зі своїм чоловіком. На сторінці в Instagram вона опублікувала чорно-білий знімок, на якому обіймає Кіта перед відвідуванням церемонії нагородження кінопремією "Оскар" 2023 року.

На ній — чорна асиметрична сукня з блискітками та квітковими деталями. Вона ніжно торкається обличчя чоловіка.

"З річницею, кохання моє", — підписала знімок Ніколь.

Ніколь і Кіт одружилися 25 червня 2006 року після зустрічі на заході роком раніше. Пара пов'язала себе шлюбними обітницями в каплиці кардинала Черретті на території коледжу Святого Патрика в Менлі (Сідней, Австралія).

Ніколь і Кіт перед церемонією "Оскар-2023" Фото: Nicole Kidman/Instagram

Серед запрошених гостей на весіллі були актор Г'ю Джекман і його дружина Деборра-Лі Фернесс, а також Наомі Воттс і режисер Баз Лурманн.

У ролі подружки нареченої на весіллі була прийомна дочка Ніколь і її колишнього чоловіка Тома Круза Ізабелла, а також там був присутній прийомний син зірки Коннор. Зараз акторка не спілкується з ними, оскільки вони вдарилися в саєнтологію, як і їхній прийомний батько, а ця віра забороняє підтримувати стосунки з тими, хто не поділяє цю релігію.

В Урбана та Кідман є двоє рідних дітей — доньки Сандей Роуз і Фейт Маргарет, яким зараз 15 і 12 років відповідно.

В одному зі своїх інтерв'ю Кіт зізнався, що в їхньому шлюбі існує залізне правило:

"Сім'я завжди на першому місці. Наш союз збалансований, тому коли іноді він виходить із рівноваги, ми просто відновлюємо його. Він ніколи не буває ідеально збалансованим, але ми повертаємо його в потрібне русло", — сказав він.

Ніколь Кідман часто супроводжує чоловіка на концертах

Чоловік також зазначав, що плекає їхнє кохання, як чудовий сад.

Раніше Фокус писав, які насправді в Ніколь стосунки з прийомними дітьми зараз.