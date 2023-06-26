Принц Вільям вирішив продовжити справу покійної матері, принцеси Діани: про що йдеться

Уперше в притулку для безхатченків принц Вільям побував в 11 років. Туди його відвела мама, принцеса Уельська.

Принц Вільям запускає п'ятирічну програму з вирішення проблеми безпритульності у Великій Британії, приурочивши її початок до тижня, присвяченого дню народження своєї матері, принцеси Діани, 1 липня, пише Hello. У такий спосіб майбутній король Великої Британії вирішив вшанувати пам'ять матері і продовжити її справу.

За словами Вільяма, йому було 11 років, коли принцеса Уельська вперше відвела його до притулку для безхатченків "Пасаж". Цей візит справив величезне враження на юного принца, яке надихнуло його розповісти своїм власним дітям, принцу Джорджу, принцесі Шарлотті та принцу Луї, про тяжке становище тих, хто живе на вулицях або в тимчасових оселях.

Син короля запустить амбітну програму, мета якої — довести, що бездомність можна викорінити.

"Це те, що так багато значить для нього, і це так багато значило для його матері. Саме той перший візит до "Пасажу" з його матір'ю дійсно надихнув на цю роботу, і він ознайомився з усіма деталями цього проєкту", — ідеться в публікації.

Цього тижня Вільям здійснить поїздку по шести місцях у чотирьох країнах, щоб представити нову програму свого Королівського фонду Homewards.

Кожну область підтримуватимуть експерти, партнери та спонсори, зокрема понад 15 організацій безхатченків, щоб розробити план дій під керівництвом місцевих жителів. Королівський фонд також надасть кожному місцю гнучке початкове фінансування в розмірі до 500 тисяч фунтів стерлінгів для тестування нових способів розв'язання проблеми безпритульності.

Вільям хоче продемонструвати, що з безпритульністю можна покінчити, зробивши її рідкісним і неповторюваним явищем. Принц залучив до проєкту знаменитостей включно з ді-джеєм Сарою Кокс, телеведучою Гейл Портер, футболістами Англії Фарою Вільямс і Тайроном Мінгсом, оперною зіркою сером Бріном Терфелом і колишньою зіркою Spice Girl Джері Хорнер, щоб допомогти підвищити обізнаність.

Принц сподівається, що його план створить основу для вирішення цієї проблеми в інших країнах Великої Британії та за кордоном.

"У сучасному і прогресивному суспільстві у кожного повинен бути безпечний і надійний дім, до нього повинні ставитися з гідністю і надавати необхідну підтримку. Через Homewards я хочу втілити це в життя і протягом наступних п'яти років дати людям по всій Великій Британії надію на те, що безпритульності можна запобігти, якщо ми будемо співпрацювати. Мені пощастило на власні очі побачити невтомну роботу людей та організацій у цьому секторі, відчутний вплив, який можуть мати їхні зусилля, і те, що можна зробити, коли громади можуть зосередитися на запобіганні безпритульності, а не на управлінні нею. Це велике завдання, але я твердо вірю, що, працюючи разом, можна зробити бездомність рідкісною, короткочасною і неповторною, і я дуже сподіваюся на співпрацю з нашими шістьма центрами, щоб втілити наші амбіції в реальність", — заявив він.

Принц планує побудувати соціальне житло на 130 000 акрів землі, яку він успадкував від герцогства Корнуолл, але сповнений рішучості знайти стійкі довгострокові рішення проблеми, а не виконувати швидкий піар-хід.

Вільям також розповів, що говорив зі своїми дітьми про безпритульність:

"Коли ми були в Лондоні, ми регулярно бачили людей, які сидять біля супермаркетів, і ми говорили про це. Я говорив дітям: "Чому вони там? Що відбувається?" Я думаю, що це в наших інтересах. Це правильно — залучати дітей на правильному етапі, у правильному діалозі, щоб у них було розуміння, що деяким із нас дуже пощастило, що деяким із нас потрібна невелика допомога, що деяким із нас потрібно зробити трохи більше, де ми можемо, щоб допомогти іншим поліпшити їхнє життя".

Нове дослідження, опубліковане Королівським фондом, припускає, що кожна п'ята людина у Великій Британії має певний досвід безпритульності (або сама, або через когось зі своїх близьких). Понад 300 тисяч британців, половина з яких діти, нині сплять на вулиці, живуть в автомобілях, зупиняються в гуртожитках та інших видах тимчасового житла.

За словами Метта Дауні, генерального директора Crisis, національної благодійної організації для безхатченків, проблема поглиблюється через "гострий брак дійсно доступних будинків".

Раніше Фокус писав, що принц Вільям досі ображений на брата, принца Гаррі, і Меган Маркл.