Дочка Мадонни розповіла, чому вона проклята

Дівчина заявила, що чоловіки відволікають її від цікавіших справ.

26-річна донька американської попікони Мадонни Лурдес Леон, яка будує успішну кар'єру в моделінгу та шоу-бізнесі, в інтерв'ю журналу The Face зізналася, що відчуває проблеми в особистому житті. На відміну від своєї культової матері, котра, як відомо, експериментувала зі своєю сексуальністю, Лурдес з'ясувала, що її вподобання в стосунках "досить неприємні".

Ідентифікуючи себе як гетеросексуалку, кортру приваблюють лише чоловіки, Лурдес відверто описала свої романтичні нахили як джерело відволікання уваги та розчарування.

"Це таке прокляття. Якщо ви можете уникнути цього, чоловіків або хлопчиків загалом, я б зробила це, тому що це відволікає. Я б виразно сказала, наприклад, уникайте хлопців за всяку ціну, якщо хочете зосередитися на чомусь", — заявила вона в бесіді з другом і колегою-музикантом Eartheater.

Невдалий досвід дівчини якнайкраще підтверджує її слова. Публічний розрив молодої моделі з актором Тімоті Шаламе, тодішнім однокласником у старшій школі, 2014 року привернув значну увагу, оскільки в повідомленнях ішлося про те, що причиною розриву стала ймовірна невірність хлопця. Однак через сім років в інтерв'ю Entertainment Tonight 2021 року вона тепло відгукнулася про свого колишнього, заявивши, що все ще поважає його, попри їхнє бурхливе минуле.

Хоча Лурдес вважає себе "проклятою", вона кришталево ясно говорить про свої уподобання. Коли її запитали, чи може вона подумати про стосунки з жінками, щоб уникнути драми, пов'язаної з чоловіками, дівчина знову підтвердила свою гетеросексуальну орієнтацію.

"Я не люблю дівчат. Я до болю натуралка. Це жахливо. Хотіла б я, щоб це було не так, але, на жаль, це карти, які мені здали. Я проклята, змучена симпатією до цих чоловіків", — наголосила Лурдес.

Попри ці так звані романтичні проблеми, у 2017 році дочка Мадонни все ж зав'язала роман зі скейтбордистом і фотографом Джонатаном Апулією. Однак статус їхніх стосунків досі оповитий таємницею через те, що Лурдес вважає за краще тримати своє особисте життя в таємниці та жодним чином не розкриває цей аспект.

Лурдес — перша дитина Мадонни. Її батьком є модель Карлос Леон. Віднедавна дівчина співає та вже випустила свій дебютний мініальбом під сценічним ім'ям Lolahol, а також опублікувала новий кліп. Дебютний EP із назвою "Go" вийшов 9 листопада й був записаний у студії Chemical X Records.

Раніше Фокус писав, що Лурдес зізналася, хто вона без своєї сім'ї.