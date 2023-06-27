"Без образ" і зваблень. Чи варто дивитися нову комедію з Дженніфер Лоуренс (відео)

В український кінопрокат вийшла комедія про секс і дружбу з Дженніфер Лоуренс у головній ролі. Розбираємо, про що все це.

Давно Голлівуд не знімав молодіжних романтичних комедій, але, мабуть, кінопродюсери вирішили це виправити, запросивши Дженніфер Лоуренс на зйомки стрічки в жанрі початку 2000-х. Тут вам і незручні кумедні ситуації, і почуття, що зароджуються, і дружба з підґрунтям щирості. Ми вже подивилися фільм "Без образ" і готові поділитися враженнями.

Про що фільм "Без образ"

Отже, 32-річна водійка Uber і за сумісництвом бариста Медді (Дженніфер Лоуренс), не змогла заплатити податок на нерухомість, внаслідок чого позбулася транспортного засобу, на якому заробляла свої основні гроші. Відчувши гостру потребу у фінансах, дівчина погоджується на дивне оголошення, де автори пропонують автомобіль Buick тій, яка зможе спокусити їхнього сина і підготувати його морально і фізично до вступу в університет.

Батьки 19-річного Персі занепокоєні його відлюдькуватістю і готові заплатити дівчині, яка "зможе його витягнути з мушлі".

Так починається довгий і складний процес зваблювання Персі 32-річною Медді, котрий поступово переростає в дружбу і першу закоханість для головного героя. Молоді люди діляться таємницями, проживають неймовірні пригоди, цілуються і сваряться. Під час розвитку сюжету виявляється, що "вилізти з мушлі" потрібно було і самій Медді, адже вона багато років жила в образах на батька, і це не давало їй рухатися вперед по життю.

Зрештою Медді переростає тривалий юнацький максималізм, залишає в минулому швидкоплинні розваги й короткі зв'язки, продає мамин будинок і їде разом із Персі на захід сонця, а точніше — до Каліфорнії. Дівчина прямує в невідомість, але на душі в неї світло, адже вона залишає позаду все, що довгі роки тягнуло її на дно.

Чим гарний фільм "Без образ"

Звичайно ж, сюжет у ньому досить передбачуваний, рейтинг R передбачає наявність оголених сцен і нецензурних висловлювань. Але загалом фільм — про ментальне дорослішання, перемогу над собою, необхідність вчитися себе контролювати, сильні почуття, яскраві переживання, нехай і не тільки романтичного характеру.

При цьому стрічка не претендує на рівень "сортирної комедії", з вульгарними жартами і ситуаціями. Тут усе тонкіше, миліше, затишніше і людяніше.

Чи варто дивитися фільм "Без образ" з Дженніфер Лоуренс?

Так, якщо:

Вам подобаються молодіжні комедії, і ви шукаєте фільм, щоб відволіктися.

Вам подобається Дженніфер Лоуренс (вона тут кумедна і дуже натуральна)

Ні, якщо:

Ви чекаєте від фільму крутих сюжетних поворотів і глибокодумних діалогів. Звичайно ж, їх тут немає.

Раніше Фокус писав рецензію на другий сезон серіалу "І просто так...".