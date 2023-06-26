Емілі Ратаковскі і Тіна Кунакі з'явилися на шоу Jacquemus в однакових балетних пачках

Дівчата обрали тотал-луки від Jacquemus і не прогадали.

У Версальському палаці, резиденції французьких королів і президентів, 26 червня проходить проходить показ нової колекції бренду Jacquemus під назвою Le Chouchou, і поки знаменитості займають свої місця, а моделі готуються пройтися 400-метровим подіумом, перші зірки і гості показу вже встигли здивувати публіку.

Зокрема, моделі Емілі Ратаковскі і Тіна Кунакі хизувалися в білих ультракоротких спідницях, підозріло схожих на балетні пачки. Звісно, все вбрання — з нової колекції бренду, присвяченої епосі Людовика XVI і Марії-Антуаннети, а також фільму "Осляча шкура", коли при дворі любили одягатися в усі відтінки червоного.

Крім спідниці, на Емілі був топ із прозорими пишними довгими рукавами-буфами та білі туфліна грубих підборах із квадратним заокругленим носком. Тіна одягла до спідниці білу прозору сорочку, залишивши оголеним живіт і демонструючи струнку фігуру.

Симон Порт Жакмюс представив глядачам 46 образів, які здебільшого являють собою комплекти білизни з прозорого мережива. З милих деталей були помічені чокери Jacquemus, як у принцеси Діани.

Крім Тіни та Емілі, на подіум вийшли, Дева Кассель, Джіджі Хадід, Вітторія Черретті, Кендалл Дженнер.

Раніше Фокус писав, що Jacquemus розіслав як запрошення культові сумочки і цікаву біжутерію .