Дочка танцівника Михайла Баришникова вийшла заміж у США

Обранцем Анни Баришникової став актор Тедді Бергман.

Зоряний танцівник балету Михайло Баришников видав заміж свою дочку Анну. Церемонія відбулася в Нью-Йорку, де вже багато років живе артист, який втік із СРСР. Знімками з весілля у своєму Instagram поділилася сама Анна.

Обранцем Анни став її давній бойфренд, актор Тедді Бергман. Він знімався в серіалах "Дікінсон" і "Зразкові бунтарки". І працює режисером в одній із провідних театральних компаній США Woodshed Collective.

Сама Анна не пішла стопами батьків: артистів балету Михайла Баришникова та Лізи Райнхарт. Дівчина обрала кар'єру актриси. Хоча в дитинстві вона і займалася балетом, але, як сама говорила, була надто балакучою й активною для вдумливої роботи біля станка.

Тож зараз вона знімається в серіалах: серед її робіт "Дікінсон", "Манчестер біля моря" і багато інших.

Запрошення на весілля Анни отримали тільки члени сім'ї та близькі друзі. Батько нареченої, Михайло Баришников, веселився більше за всіх, танцюючи з собачкою на руках.

Для урочистої церемонії дівчина обрала атласну білу сукню з пишною спідницею і доповнила образ короткою вуаллю.

А для вечора танців вона змінила вбрання на коротку мереживну сукню з вирізом на спині.

Весілля Анни Баришникової Фото: Instagram anna baryshnikov Весілля Анни Баришникової Фото: Instagram anna baryshnikov

Нагадаємо, Михайло Баришников, який народився в Ризі в сім'ї військового, рано втратив матір і практично не спілкувався з батьком. Талановитий хлопчик навчався у відомого педагога Юріса Капраліса, який наполіг, щоб він продовжив своє навчання в Ленінграді.

Опісля він став солістом у Великому театрі, а під час гастролей у Канаді 1974 року, отримавши вигідну пропозицію, втік просто з банкету. Причому врятувала його від агентів, які намагалися його схопити, танцювальна підготовка: вони просто не могли його наздогнати.

У Канаді, а потім і в США на Баришникова чекав успіх. Він знімався в кіно, виступав по всьому світу, відкрив власний ресторан у Нью-Йорку і Центр Мистецтв.

А також Баришников знявся в популярному серіалі "Секс і місто", виконавши роль коханого Керрі Бредшоу.

Михайло Баришников і Сара Джессіка Паркер Фото: Getty Images

Від акторки Джессіки Ленг у Баришникова є дочка Олександра, але пара розлучилася 1982 року.

Після Баришников одружився з балериною Лізою Рейнхарт. У пари троє дітей: Пітер, Анна і Софія.

Михайло Баришников із донькою Анною Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як Михайло Баришников потрапив у серіал "Секс і місто". До речі, розмір гонорару за роль ексцентричного художника Олександра Петровського досі залишається таємницею.

Раніше Баришников засудив вторгнення ЗС РФ в Україну, назвавши його безсовісним.

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