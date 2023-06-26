У Фінляндії з'явився перший у світі туристичний острів для цифрової детоксикації

Туристам пропонують забути про телефони і просто насолодитися відпочинком і розкішною природою.

Телефони настільки щільно увійшли в наше життя, що люди не уявляють навіть кількох годин без них. Але все ж постійне перебування на зв'язку та онлайн у багатьох викликає втому і навіть відторгнення, хоча зрештою охочих відмовитися від ґаджетів хоча б на півдня зовсім мало. У Фінляндії придумали, як змусити людей пожити без телефонів хоча б кілька днів, і оголосили перший у світі туристичний острів для цифрової детоксикації, пише Еuronews.

Для тих, хто не хоче ставити Instagram у пріоритет, звітуючи про кожен крок зі свого відпочинку, Улко-Тамміо — найкращий спосіб повною мірою насолодитися подорожжю. Цей крихітний острів, розташований у східній частині Фінської затоки, оголосив себе зоною, вільною від телефонів.

"Острів Улко-Тамміо, розташований біля узбережжя Хаміни, цього літа стане зоною, вільною від телефонів. Ми хочемо закликати відпочивальників відключити свої розумні пристрої, зупинитися і по-справжньому насолодитися островами", — заявив Матс Селін з туристичної ради Visit Kotka-Hamina.

Мандрівників попросять тримати смарт-пристрої в кишенях і відключитися від соціальних мереж. На острові досі працює мобільна мережа.

Частина національного парку Східної затоки, Улко-Тамміо незаселена людьми. Відвідувачі можуть залишитися на ніч у наметах або будиночках. Нові правила, які матимуть добровільний характер, дадуть відвідувачам можливість "зосередитися на природі", каже Джоел Хейно з відділу парків і дикої природи Фінляндії.

"Це чудова ініціатива, яку можна реалізувати і в інших природних і рекреаційних напрямках", — підкреслив він.

До Улко-Тамміо можна дістатися на приватному човні або на морських круїзах, організованих MeriSet. Туристи також можуть зловити водне таксі з Варіссаарі — історичної острівної фортеці.

За даними досліджень, дорослі європейці в середньому проводять перед екраном близько шести годин на день. Але відмова від гортання, натискання і набору тексту може мати дивовижні переваги для психічного здоров'я. Дослідження 2022 року показало, що учасники, які зробили тижневу перерву в соціальних мережах, повідомили про "значне поліпшення" самопочуття і якості сну.

Постійний вплив цифрових подразників погіршує здатність людей концентруватися і глибоко мислити. Дослідження Університету Східної Англії, проведене 2019 року, засвідчило, що свято "цифрової детоксикації" посилює відчуття зв'язку та присутності.

Раніше Фокус писав, що Фінляндія може закрити консульство РФ на Аландських островах.