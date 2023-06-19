Лише один співробітник: Фінляндія може закрити консульство РФ на Аландських островах

Статус російського консульства, яке працює у Марієхамні з 1940 року, став предметом обговорень після вступу Фінляндії до НАТО.

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Президент Фінляндії Саулі Ніїністе запросив роз'яснення про статус консульства РФ на Аландських островах, яке здійснює контроль за дотриманням договору про демілітаризацію Аландських островів, повідомляє ERR.

Його статус став предметом обговорень після вступу Фінляндії до НАТО, які посилилися після того, як Росія відкликала згоду на діяльність Петрозаводського та Мурманського відділень Генерального консульства Фінляндії у Санкт-Петербурзі.

Він нагадав, що демілітаризація та відмова від зміцнення Аландських островів визначені широкою міжнародною угодою.

"Я попросив роз'яснити правовий статус цього консульства у цих договірних структурах. Якщо, як стверджують деякі, це пов'язано з Паризьким мирним договором 1947 року, тоді до нього залучено чимало сторін, і угода не є двосторонньою", — пояснив Ніїністе.

Також, на думку Ніїністе, слід врахувати, що це консульство, яке складається з однієї людини. Відомо, що в рамках громадянської ініціативи у Фінляндії було ініційовано петицію про закриття консульства.

Довідка: Аландські острови були вперше демілітаризовані після Кримської війни 1856 року на мирних переговорах у Парижі. Демілітаризація була підтверджена Лігою Націй у 1921 році. Тоді ж було прийнято зобов'язання укласти багатосторонню угоду про демілітаризацію та нейтралізацію Аландських островів.

Після Другої світової війни демілітаризація була підтверджена Паризьким мирним договором 1947 року. Російське консульство працює в Марієхамні з 1940 року і здійснює контроль за дотриманням договору про демілітаризацію Аландських островів.

6 червня повідомлялося про те, що Фінляндія надсилає дев'ять російських дипломатів. Дев'ять співробітників російського посольства було вислано з Фінляндії урядом після виявлення їхньої участі у розвідувальній діяльності, яка несумісна з дипломатичним статусом.

Раніше, 30 травня, Фокус писав про те, що Фінляндія показала проект паркану на кордоні з Росією. Зараз на кордоні з країною-агресором стоїть паркан лише 3 км завдовжки. До кінця липня фінська влада обіцяє "наростити" його до 200 км.