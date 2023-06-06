Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Світ

Повели в країні розвідку: Фінляндія надсилає дев'ять російських дипломатів

Посольство Фінляндії
Фінляндія надсилає дев'ять російських дипломатів

Міністерство закордонних справ Фінляндії повідомить російського посла про депортацію його підлеглих.

Related video

Дев'ять співробітників російського посольства було вислано з Фінляндії урядом після виявлення їхньої участі у розвідувальній діяльності, яка несумісна з дипломатичним статусом. Про це повідомляє видання Yle.

Рішення про висилку дев'яти співробітників російського посольства у Фінляндії було ухвалено міністерським комітетом із зовнішньої політики та політики безпеки при президенті та уряді Фінляндії.

Поліція безпеки Фінляндії наголосила, що депортація відповідає контррозвідувальним цілям. Також у спецслужбі зазначили, що "це серйозна невдача для російської розвідки у Фінляндії".

Між Москвою та Гельсінкі спостерігається повторне дипломатичне протистояння. Раніше Росія висловила невдоволення через "напад" на своє консульство у Фінляндії, після чого заморозила рахунки дипломатичних представництв Фінляндії в країні. Фінляндія направила офіційну ноту у відповідь цю дію Росії, висловлюючи своє невдоволення.

30 травня Міністерство закордонних справ Росії запросило фінського посла Антті Хелантеря на зустріч, де було повідомлено про закриття з 1 липня канцелярії російського посольства в місті Лаппеенранта.

Крім того, з 1 липня припинять свою роботу відділення генерального консульства Фінляндії у Санкт-Петербурзі, Петрозаводську та Мурманську, які функціонували з початку 1990-х років.

Нагадаємо, що 13 квітня співробітники посольства Франції в російській столиці отримали посилку з кістками тварини або птиці.

30 листопада 2022 року посилка, призначена для українського посла в Іспанії, здетонувала в руках коменданта, який охороняв будівлю дипломатичного відомства. Співробітник посольства отримав незначні поранення.