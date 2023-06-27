Матір Ілона Маска відреагувала на можливий бій сина з Марком Цукербергом

Жінка впевнена, що ніхто не повинен підбурювати сторони до поєдинку.

Поки весь світ з цікавістю спостерігає, відбудеться чи ні поєдинок між засновником Tesla Ілоном Маском і творцем Facebook Марком Цукербергом, 75-річна Мей Макс закликала людей не заохочувати цей матч, про що написала на своїй сторінці у Twitter. Ба більше, вона заявила, що "скасувала бій".

"Не заохочуйте цей поєдинок!", — зазначила Мей у відповідь підкастеру Лексу Фрідману, який, схоже, був радий запропонованій бійці між двома мільярдерами. В іншому твіті вона написала:

"Насправді я скасувала бій. Я їм ще не сказала. Але я продовжу говорити, що бій скасовується, про всяк випадок..."

Як відомо, минулого тижня, коли в компанії Meta обговорювали створення конкурента Twitter, Ілон Маск, який володіє останнім, викликав Цукерберга на бій в октагоні.

Той не став мовчати.

"Надішліть мені місце розташування", — відповів Марк в Instagram. Такий розвиток подій підштовхнув користувачів повірити, що поєдинок дійсно може відбутися.

Хто в ньому переможе, припускати ніхто не береться. Річ у тім, що Маск у свої 51 набагато важчий і вищий за 39-річного Цукерберга, проте останній давно захоплюється бразильським джиу-джитсу і навіть домігся в цьому виді спорту успіхів, вигравши золото і срібло під час свого першого турніру з бразильського джиу-джитсу в Редвуд-Сіті, штат Каліфорнія, 6 травня.

Місце проведення озвучено як "октагон у Лас-Вегасі". Це офіційний мат для змагань з обгородженою конструкцією для боїв у клітці зі змішаних єдиноборств.

Раніше Фокус писав, що батько Ілона Маска дав свій прогноз на те, чим обернеться цей бій.