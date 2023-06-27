Невдаха року. Генрі Кавілл міг стати новим Джеймсом Бондом, але виявився занадто молодим

Зірка "Відьмака" і "Супермена" проходив прослуховування для фільму "Казино Рояль", але 22-річного актора визнали занадто юним для ролі агента 007.

Директор "Казино Рояль" Мартін Кемпбелл заявив, що Генрі Кавілл міг би стати "чудовим" Джеймсом Бондом, "якби Деніела Крейга не існувало". Кавілл проходив прослуховування і блискуче з ним впорався, але тоді йому було тільки 22 роки і його визнали занадто молодим для ролі агента 007. Про це пише Express UK.

Кемпбелл, який керував перезавантаженням Джеймса Бонда з Крейгом у головній ролі в "Казино Рояль", розповів, що Кавілл — тепер найвідоміший за роллю Супермена і Геральта у "Відьмаку" — проходив прослуховування для франшизи агента 007. Але був "трохи молодий у той час". Нагадаємо, прослуховування для перезавантаження проводилися 18 років тому, коли Кавіллу було всього 22 роки.

"Він мав чудовий вигляд на прослуховуванні. Його гра була приголомшливою. І дивіться, якби Деніела не існувало, з Генрі вийшов би чудовий Бонд. Він мав приголомшливий вигляд, він був у чудовій фізичній формі. Дуже красивий, у прекрасній формі. Просто тоді він мав трохи молодший вигляд", — зазначив Кемпбелл.

Попри фантастичне прослуховування Кавілла, Кемпбелл сказав, що він не вважає, що в підсумку Крейг був поганим вибором. І розповів, як відбувається вибір актора для однієї з найзнаменитіших франшиз у світі.

Трейлер фільму "Казино Рояль"

"Те, як працюють із Бондом, і це доволі приголомшливо, полягає в тому, що коли вони обирають актора, і ви проходите прослуховування — у нашому випадку це було вісім осіб — це дуже демократично", — сказав Кемпбелл.

За його словами, за столом вісім або дев'ять осіб. Це режисер, продюсери, директор із кастингу та інші. І вони мають одностайно ухвалити рішення.

А Генрі Кавіллу не пощастило, тепер для ролі Бонда він занадто старий. Хоча йому тільки 40 років, але перезавантаження припускає, що нові фільми про агента 007 будуть зніматися щонайменше 10 років, а отже, актор буде старіти, і це продюсерам не підходить.

"Генрі 40, тож на той час, коли він зробить третій фільм, йому буде 50, а все, що понад це, — це два-три роки на Бонда. Генрі в хорошій формі, він хороший хлопець. Він дуже добре впорався з прослуховуванням, але за іронією долі він був занадто молодий", — резюмував режисер.

Деніел Крейг зовсім недавно завершив свою роботу в ролі агента 007 у фільмі "Не час помирати" 2021 року. Тепер продюсери франшизи зберігають інтригу, не кажучи, хто стане новим Джеймсом Бондом і одягне ідеальний костюм суперагента.

Нагадаємо, одним із головних претендентів на роль Джеймса Бонда є 32-річний актор Аарон Тейлор-Джонсон.

Серед інших можливих кандидатів на роль агента 007 звучали такі імена, як Том Гарді, Том Гіддлстон, Річард Медден, Реге-Жан Пейдж та Ідріс Ельба. Втім, Генрі Кавілла поки що теж не списують з рахунків.