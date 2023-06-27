Пішов із життя зірка "Титаніка" Лью Палтер

Актор став третім, хто втілив на екрані образ одного з найбагатших пасажирів "Титаніка", які загинули під час аварії.

94-річний американський актор Лью Палтер, який зіграв у фільмі "Титанік" (2017), помер у своєму будинку в Лос-Анджелесі. Хоча його не стало ще 21 травня, широкого розголосу його смерть набула тільки через понад місяць, повідомляє Hollywood Reporter.

У культовій картині Палтер зіграв реальну людину — магната Ісідора Штрауса, який заколисував свою дружину на ліжку в каюті, поки тонув лайнер. Палтер був третім актором у фільмі про трагедію, який втілив на екрані Ісідора, після Роя Гордона в "Титаніку" режисера Жана Негулеско (1953) і Мейєра Целнікера в "Незабутній ночі" Роя Ворда Бейкера (1958).

Глядачі також можуть пам'ятати Лью в ролі помічника судді Бенджаміна Гальперіна разом із Волтером Маттау і Джилл Клейбург у драмеді Рональда Німа про Верховний суд 1981 року "Перший понеділок жовтня", яка заробила 12,4 мільйона доларів у світовому прокаті.

Леон Луї Палтер народився 3 листопада 1928 року. Майбутній актор мав прекрасну освіту. Він отримав ступінь бакалавра в Університеті Тафтса, ступінь магістра в Університеті Альфреда і докторський ступінь у театрі з Північно-Західного університету.

Лью Палтер і його дочка Кетрін Фото: Catherine Read Palter

Палтер був шанованим професором Театральної школи Каліфорнійського університету, а серед його учнів — чотириразовий номінант на премію "Оскар" Ед Гарріс, номінант на "Оскар" Дон Чідл і дворазовий номінант на премію "Еммі" Сесілі Стронг. Лью також викладав автору "Чудових років" Дону Чідлу в Каліфорнійському університеті мистецтв, який він закінчив 1986 року. Палтер приєднався до CalArts 1971 року і працював учителем акторської майстерності та директором у школі Санта-Кларити до виходу на пенсію 2013 року, а також проводив приватні семінари і викладав у всій країні та в усьому світі, зокрема в Единбурзі, а також у Карнегі-Меллоні та Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі.

Ветеран армії США зіграв кілька ролей у телешоу, включно з "Дельвеккіо", "Літаючою черницею", "Блюз Гілл-стріт", "Законом Лос-Анджелеса", "Шоу Доріс Дей", "Коломбо", "Брейді Банч", "Баретта", "Волтони", "Кетні і Лейсі" і "Командою А".

На рахунку Палтера — безліч позабродвейських п'єс, зокрема драма Тома Топора "Горіхи" для театральної трупи Лос-Анджелеса, яку зрештою показали на великому екрані 1987 року, коли Барбра Стрейзанд зіграла дівчину за викликом, котра вбиває людей.

У покійного залишилася дочка Кетрін Рід Палтер від акторки Ненсі Вотер, яка померла 2020 року. Пара була у шлюбі 64 роки. Також у нього є троє онуків: Сем, Тесса і Міранда Морган.

Лью Палтер із донькою Кетрін і дружиною Ненсі Воттер Фото: Catherine Read Palter

Раніше Фокус писав, що "Титанік" знову на слуху через трагедію з батискафом "Титан", на якому загинули п'ятеро людей. Один із них — 19-річний син пакистанського мільярдера Шахзади Давуда, Сулейман. За словами його матері, син попросився спуститися до уламків лайнера на дні Атлантичного океану замість неї.