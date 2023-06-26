Мати загиблого на субмарині сина мільярдера мала померти замість нього (відео)
Занурення мало відбутися ще кілька років тому, але йому завадила пандемія коронавірусу. Тоді Крістіна збиралася спуститися на дно океану разом із чоловіком.
Крістіна Давуд, мати 19-річного Сулеймана, сина пакистанського мільярдера Шахзади Давуда, який загинув на субмарині "Титан" разом зі своїм батьком під час спуску до уламків затонулого лайнера "Титанік", в інтерв'ю BBC розповіла, що поступилася синові своїм місцем на батискафі.
Спочатку жінка планувала зануритися на дно Атлантичного океану разом із чоловіком, але занурення скасували через пандемію COVID-19.
"Потім я відступила і поступилася йому місцем, бо Сулейман дуже хотів вирушити з батьком на дно океану. Я була рада за них, тому що вони обидва справді хотіли зробити це протягом дуже довгого часу", — зізналася вбита горем вдова і мати.
Сулейман вирішив узяти з собою кубик Рубіка.
"Він сказав: "Я збираюся зібрати кубик Рубіка на глибині 3700 метрів на "Титаніку"", — додала Христина про свого сина, який зміг вирішити головоломку за 12 секунд.
Перед зануренням вона обіймалася з чоловіком і сином, вони жартували, а Шахзада "був так схвильований, він був як маленька дитина".
"Тож речення що "ми втратили зв'язок", я думаю, що це буде речення, яке я ніколи не захочу знову почути", — зазначила Крістіна.
За її словами, після 96 годин вона абсолютно втратила надію, що її близькі — і попутники, генеральний директор OceanGate Стоктон Раш, Пол-Анрі Нарголе і Геміш Гардінг — будуть знайдені живими під час пошуків Береговою охороною США в Атлантичному океані біля "Титаніка". У цей час вона перебувала на борту канадського допоміжного корабля підводного човна "Полярний принц".
"Саме тоді я відправила повідомлення своїй родині на березі: "Я готуюся до найгіршого". Я сумую за ними, я дуже, дуже сумую за ними", — додала вона.
Тітка Сулеймана Азмех Дауд раніше розповіла NBC News, що юнак вирушив у подорож, яка відбулася на День батька, щоб потішити свого тата, хоча сам він говорив, що "не дуже-то готовий до цього" і почувається "наляканим".
Пошуки "Титана" почалися незабаром після того, як судно "втратило будь-який зв'язок" з експедиційним судном "Полярний принц" приблизно через 1 годину 45 хвилин занурення 18 червня. Про це заявив капітан берегової охорони США Джеймі Фредерік на пресконференції в Бостоні. Запасу кисню на борту батискафа було приблизно на 96 годин.
Через кілька днів на дні океану було виявлено уламки субмарини.
OceanGate оголосила про загибель п'яти пасажирів 22 червня:
"Тепер ми вважаємо, що наш генеральний директор Стоктон Раш, Шахзада Давуд і його син Сулейман Давуд, Геміш Гардінг і Пол-Анрі Наргеоле, на жаль, зникли безвісти. Ці люди були справжніми дослідниками, яких виділяв особливий дух пригод і глибока пристрасть до дослідження та захисту Світового океану. Наші серця з цими п'ятьма душами та кожним членом їхніх родин у цей трагічний час. Ми сумуємо за загибеллю людей. і радість, яку вони принесли всім, кого знали", — йдеться в заяві.
Шахзада Давуд був пакистано-британським бізнесменом, а Сулейман навчався в Стратклайдському університеті в Глазго, Шотландія. Мільярдер значився членом правління фондів Prince's Trust International і The British Asian Trust, створеними королем Чарльзом.
Раніше Фокус писав, що король Чарльз молився за те, щоб Шахзада Давуд і його син вижили. Ми також розповідали про те, що спочатку було не так із батискафом . Тимчасом у соцмережах змоделювали загибель субмарини.